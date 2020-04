Na bolesť hrdla, horúčku, detox i kŕče! Nežná sedmokráska je plná liečivej sily

Sedmokráska obyčajná

Rastú úplne bežne a vôbec ich nie je ťažké nájsť. Nájdeme ich na lúkach, v záhradách, parkoch či v okolí ciest. Rastlinky bývajú vysoké maximálne okolo 15 centimetrov. Stopky bývajú zelené, ale tiež zvyknú byť aj trošku sfarbené do červena. Zelené listy majú sedmokrásky obyčajné (Bellis perennis) usporiadané v prízemnej ružici. Kvety majú vo veľkosti od 1 do 4 centimetrov. Majú žltý stred a biele lupienky, ktoré sú na koncoch sfarbené do ružova až do červena.

Zber a sušenie

Aj pri sedmokráskach platí, že najlepšie obdobie pre ich zber je na jar, kedy sú nabité množstvom prospešných látok. Nič však nepokazíte ani neskorším zberom kvetov, ale je potrebné, aby boli kvety plne otvorené. Treba ich zberať na čistých miestach, ktoré sú vzdialené od ciest.

Zberajú sa kvety a niekedy aj listy. Kvety sedmokrások patria k jedlým kvetom a sú výborné do šalátov. Je možné ich sušiť prirodzeným teplom v tenkej vrstve na tienistom mieste. Miesto musí byť však vzdušné. Taktiež sa dajú zakúpiť aj v lekárni.

Chutné kvety

Ako sme už spomínali, kvety sú skvelé do jarných šalátov. Rovnako ich však môžete pridať na chlebík s nátierkou alebo nimi obohatiť polievky a ozdobiť dezerty.

