Obľúbená mäta nesmie chýbať! Poradíme, ako ju pestovať v záhrade či v črepníku

Mäta je mrazuvzdorná rastlinka. Obľubuje priepustnú vápenatú pôdu, bohatú na živiny a humus. Vyhovuje jej svetlé či polotienisté a vlhké stanovište. Treba ju často zaštipovať alebo rezať, čím sa podporí rast nových výhonkov. Kvitne od júna do septembra a dorastá do výšky 30 až 100 cm. Je veľmi invazívna.

Ak ju neudržíte pod kontrolou, rozrastie sa po celej záhrade. V črepníkoch ju tiež nesaďte do spoločných výsadieb, pretože by mohla ostatné rastlinky vytlačiť.

Hotovú rastlinku kúpite bežne na trhoch, v záhradných centrách, ale aj v supermarketoch. Môžete si ju však dopestovať aj zo semienok. Na výber máte množstvo zaujímavých odrôd.

V črepníku na okennom parapete porastie úplne bez problémov - celoročne a rovnako tak aj v záhrade. Vďaka jej nenáročnosti môžete semienka vysievať kedykoľvek počas roka. Ideálnym obdobím je však, samozrejme, jar.

Doprajte jej výživnú pôdu a dostatočnú zálievku. Oplatí sa ju pravidelne používať a tým ju strihať, pretože strih ju podporí v raste.

Účinky

Mäta je aj jedna z najznámejších liečiviek. Má protizápalový a antiseptický účinok. Využíva sa pri zápaloch sliznice, ústnej dutiny a horných dýchacích ciest. Prospešne pôsobí aj na centrálny nervový systém. Je neprekonateľná, pokiaľ ide o problémy so žalúdkom a s črevami. Odstraňuje kŕče a tlmí nadúvanie. Čaj z nej príjemne osvieži počas horúceho dňa a dobre pôsobí aj proti cestovnej nevoľnosti.

Rozmnožovanie mäty

Mätu veľmi ľahko rozmnožíme odrezkami, podzemkami, delením starších rastlín aj ponáraním.

Choroby a škodce

Mäta je náchylná najmä na hubovité ochorenia, ako je hrdza mätová (Puccinia menthae). Je to huba, napadnutý porast treba skosiť a použiť fungicídny postrek. Ďalšou nepríjemnou chorobou, ktorá spôsobí na lístočkoch rastlinky biele škvrny, je septorióza mäty (Septoria menthicola). Pri tomto ochorení mäte nič nepomôže a je potrebné porast odstrániť a spáliť. Napádajú ju aj vošky či chrobáky pásavky mätovej.

Tipy na zaujímavé odrody

Banánová mäta ‘Banana’

Kombinácia vône mentolu a banánu. Obsahuje veľmi málo mentolu, preto sa využíva najmä do sladkých jedál a jemných čajových zmesí. Pochádza z Francúzska, je nižšieho vzrastu, listy sú svetlozelenej farby a majú jemné chĺpky.

Čokoládová mäta ‘Chocolate’

Má tmavozelené lesklé listy, ktorých rub má tmavočervený odtieň a sú originálnou dekoráciou. S kúzelnou vôňou horkej čokolády sa dokonale hodí do dezertov, netypického mojita či do relaxačného kúpeľa.

Mäta s vôňou cukrovej vaty ‘Zuckerwatte’

J ej vôňa okamžite prenesie človeka na jarmok či na návštevu cirkusu. Zo sušenej rastlinky pripravíte chutný čaj.