Obľúbené bylinky francúzskej kuchyne! Naučte sa ich pestovať aj používať

Trebuľka voňavá (Anthriscus cerefolium)

Tvarom listov sa podobá na petržlen, ale listy sú jemnejšie, menšie a hustejšie, pripomínajú papraď. Na jar sú vynikajúcim zdrojom vitamínu C. Je to jednoročná rastlina vyznačujúca sa rýchlym rastom; vňať môžete zberať už šesť týždňov po vysiatí. Dorastá do výšky 40 centimetrov i viac. Má buď hladké alebo kučeravé listy, ktoré vôňou pripomínajú aníz. Kvitne drobnými bielymi kvetmi v okolíkoch od apríla do júla. Trebuľka sa kuchyni používa do polievok, nátierok, omáčok, na ochutenie mäsa, zemiakov a zeleninových šalátov. Najlepšie chutia čerstvé mladé listy, sušené veľmi nevoňajú. Po odkvitnutí, zamrznutí a varení strácajú hodnotu, do jedla ich preto pridávajte až tesne pred podávaním.

Pestovanie

Pestovať ju môžete na záhone, v debničke na balkóne či celoročne v nádobe v interiéri. Keďže je odolná proti chladu, v nižších polohách ju môžete do voľnej pôdy vysievať už v marci. Neznáša presádzanie. Má rada mierny tieň, na slnečnom stanovišti rýchlo vybieha do kvetu a stráca typickú chuť. Doprajte jej dostatok vody.