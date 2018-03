Pestujte koriander! Bylinka, ktorá dodá jedlám šmrnc

Koriander pochádza zo Stredomoria a Blízkeho východu, no v súčasnosti sa pestuje na celom svete. Je to jednoročná bylina dorastajúca do výšky 40 – 70 cm. Atypická je spodnými listami, ktoré sú jednoduché až perovito strihané, s vajcovitými, úzkymi a končistými časťami. Kvety sú drobné, bielej alebo ružovej farby, zložené do plochých okolíkov. Plodom je visiaca, nerozpadavá, guľovitá dvojnažka s typickou vôňou. Rastlina kvitne začiatkom leta.

Pestovanie

Koriander je náročný na dostatok živín, vápnika a vyrovnaný vodný režim. Citlivý je však na prehnojenie dusíkom. Pestujte ho na slnečnom mieste s dobrou, kvalitnou pôdou. Osivo sa vysieva v druhej polovici marca a pomerne dlho vzchádza, asi 25 dní. V nasledujúcom období intenzívneho rastu, až po začiatok kvitnutia vyžaduje najviac vlahy. V období kvitnutia a dozrievania plodov zase suché a teplé počasie. Pozor, koriander nie je vhodné pestovať v ovocnom sade, pretože koreňmi vylučuje látky spôsobujúce odumieranie stromov.

Zber

Mladé listy zberajte priebežne podľa potreby, ale len do začatia kvitnutia. So zberom semien začnite až keď je väčšina rastliny suchá. Najlepšie je odrezať celé súkvetia počas rannej rosy, aby ste zabránili prasknutiu dvojnažiek. Po usušení semená rozmrvte a preosejte. Nenechajte sa zmýliť nepríjemným pachom, sušením sa stráca a nastupuje príjemná korenistá aróma. Koreninu skladujete v dobre uzavretých nádobách na tmavom a suchom mieste.

Využitie

Používa ako dochucovadlo do omáčok a zeleninových šalátov, pri príprave rôznych pokrmov a pri grilovaní mäsových výrobkov. Pomleté semená sú súčasťou známeho korenia karí. Z lekárskeho hľadiska majú silice, ako sú linalol a pinén, fytoncídne účinky, ktoré ničia choroboplodné zárodky, povzbudzujú činnosť žalúdka a uľahčujú odkašliavanie. Je súčasťou mastí používaných pri reumatizme a kĺbových ochoreniach.

