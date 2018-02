Pochutíte si na nich v šaláte! 3 tipy na bylinky, ktoré ľahko vypestujete

Borák lekársky (Borago officinalis)

Túto jednoročnú okrasnú, liečivú a zároveň veľmi chutnú rastlinu možno poznáte pod jedným z jej ľudových pomenovaní brutnák, atlacier, oharková zelina či radosť srdca.

Dorastá do výšky 20 až 60 cm, často splaňuje, kvitne od mája do septembra belasými, niekedy bielymi kvetmi. Mladé listy chuťou pripomínajú uhorku. Spolu s kvetmi sa hodia nielen do zeleninových šalátov, ale aj do nátierok, omáčok alebo na prípravu ochutených octov. Plody – tvrdky – obsahujú kvalitný jedlý olej. Borák ako liečivá rastlina pomáha pri chorobách močových orgánov, dýchacích ciest, posilňuje srdce. Zvonka sa používa na hojenie rán, vyrážok, čerstvé listy sú vhodné na obklady. Nemal by sa kombinovať s cesnakom a podávať tehotným a dojčiacim ženám.

Pestovanie

Na jeho vysievanie vyberte slnečné miesto, na ktorom bude nerušene rásť aspoň niekoľko rokov. Vyhovuje mu hlinitopiesočnatá, mierne vápenitá a vlhkejšia pôda. Semená sejte na jar (apríl až jún), mladé rastlinky okopávajte a pôdu odburiňujte. Borák stačí vysiať raz. Pri dobrých pestovateľských podmienkach sa v ďalších rokoch spoľahlivo rozmnoží samovýsevom.

Ligurček lekársky (Levisticum officinale)

Pestuje sa ako trváca liečivka a korenina na zber vňate. Chuť je výrazná, pripomína pikantnejší zeler, vôňa zase známe tekuté polievkové korenie, preto sa často ľudovo nazýva maggi. Vňať môžete použiť na dochutenie polievok, omáčok, šalátov, nátierok či zemiakov, s jej množstvom to však neprežeňte. Do zásoby ligurček nesušte, pretože stráca typickú arómu. Radšej ho zamrazte. Čaj zo sušených podzemkov má výrazné močopudné účinky, priaznivo pôsobí na zažívanie a proti plynatosti. Nemal by sa však podávať deťom.

Pestovanie

Ligurček môžete pestovať z priamej sejby v marci až v apríli do kvalitne spracovanej a vlhkej pôdy. Znesie aj polotieň. Pretože osivo pomaly klíči, je dobré primiešať k nemu pred siatím značkovaciu plodinu (šalát, reďkovku). Na jeseň, keď stonky uschnú, zrežte ich. Na jar vyrastú nové.

Kapucínka väčšia (Tropaeolum majus)

Táto absolútne nenáročná a univerzálna letnička bude ozdobou každej záhrady i balkóna. Na trhu je dnes už dostupných niekoľko odrôd vhodných na pestovanie v nádobách (‘Bijou Double’, ‘Peach Melba’), na popínanie (‘Grande’, ‘Out of Africa’) alebo zakrytie prázdnych miest v kvetinových záhonoch (‘Tom Pouce’, ‘Princess of India’). Kapucínka je známa svojím dlhým obdobím kvitnutia od júna až do prvých mrazov. Kvety sú jedlé a v šaláte budú pastvou nielen pre chuťové poháriky, ale aj pre oči. Rovnako ako mladé listy aj kvetné púčiky majú korenistú chuť podobnú žeruche. Puky a mladé semenníky sa nakladajú do octového nálevu ako náhrada kapár.

Pestovanie

Vyberte slnečné a teplé stanovište s priepustnou pôdou neprehnojenou dusíkom, ktorý podporuje tvorbu listov na úkor kvetov. Osivo sejte v marci až v apríli do pareniska alebo za okno. Ideálna teplota predpestovávania je 15 °C. Rastliny na záhony môžete vysádzať máji rovnako, ako priamo siať osivo.