Poklad zo záhrady! Naučte sa využívať neuveriteľné účinky nechtíka lekárskeho

Nechtík lekársky dorastá do výšky 30 až 80 centimetrov. U nás sa často pestuje ako okrasa záhrad, ale nájdeme ho aj pri cestách či na rumoviskách. Vyhovuje mu priepustná pôda a obľubuje teplé, svetlé miesta. Rastlinka kvitne krásnymi kvetmi, ktoré sú žltej až pomarančovej farby. Teší nimi až do neskorej jesene. Listy sú kopijovité a svetlozelené.

Nechtík nie je náročný na pestovanie a zvládne to aj neskúsený záhradkár. Rozmnožuje sa semenami, ktoré môžete vysiať na jar alebo v jeseni. Pokojne ho môžete v rámci ekozáhrady vysiať blízko k paprike, rajčiakom či baklažánu – pomôže odpudzovať škodce. Zemina by nemala byť premokrená, ale skôr suchšia. Suchšie pôdy zlepšujú kvalitu rastliny. Na jednom mieste by ste ho mali mať zasadený maximálne 2 až 3 roky, pretože vie pôdu pomerne vyčerpať.

Vedeli ste, že...

… nechtík často podľahne múčnatke? Vtedy je potrebné rastlinky vykoreniť a nahradiť inými.