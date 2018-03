Poradíme, ako na to: Vytvorte bylinkovú špirálu

Presvedčíte sa, že ich pestovanie nie je náročné a ich chuť a vôňa je v porovnaní so sušenými neporovnateľne výraznejšia. Výber tých správnych byliniek do špirály závisí len na vás. Napríklad, ak máte radi taliansku kuchyňu, nemali by ste zabúdať na bazalku, pamajorán a petržlen.

Ak sa necháte inšpirovať oblasťou Stredomoria, je tu saturejka, rozmarín, tymian alebo levanduľa, pre slovenskú kuchyňu je typický majorán, kôpor, rasca a, samozrejme, cesnak.

Navyše, veľkou výhodou u nás pestovaných byliniek je, že aromatické a chuťové látky sú pre ľudí neškodné, dokonca prospešné, na rozdiel od niektorých tropických korenín, ktoré vo väčších dávkach dráždia tráviace ústrojenstvo a môžu spôsobiť menšie zdravotné problémy.

Bylinková špirála

Pred začatím výstavby špirály by ste si mali vyhliadnuť vhodné miesto s rozmermi najmenej 2 x 2 m, doviezť dostatočné množstvo prírodných kameňov rovnakého druhu a zeminu. Začnite s vytvorením postupne sa zvyšujúceho múru v tvare oblúka a do jeho stredu nasypte zeminu do výšky asi 60 cm.

Kamene sa tentoraz snažte poukladať šikmo smerom k vrcholu, môžete nimi vytvoriť aj jednotlivé záhony. Na miesta, kde chcete umiestniť náročnejšie druhy rastlín, primiešajte do pôdy kompost.

Na vrchole špirály je suché miesto, stále vystavené slnečným lúčom, preto tu vysaďte najmenej náročné rastliny.Na severnej strane budú vynikať tieňomilné rastliny. Samotná základňa je vhodná na plazivé rastliny náročné na vlahu.

