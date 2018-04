Chutný a domáci! Pripravte si sirup z púpavy

Púpavový sirup

Potrebujete: asi 6 hrstí čerstvo natrhaných kvetov, 1 l vody, cukor (ideálne trstinový), 1 citrón

Tip: Púpavu je najlepšie zberať v čase od 12 do 15 hodiny, keď má kvety najviac rozvinuté.

Kvety dajte do hrnca s 1 l vody a chvíľu varte. Potom dajte preč zo sporáku a kvety nechajte vo vode aspoň 24 hodín. Potom je treba zmes precediť a výluh z kvetov púpavy odvážiť, pretože budete potrebovať rovnaké množstvo cukru. Výluh spolu s cukrom dajte do hrnca a pridajte na kolieska nakrájaný citrón (ideálne v bio kvalite). Varte, až kým nevznikne hustá sirupová zmes. Sirup potom nalejte do sklenených fliaš.

