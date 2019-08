Pripravte si zásobu vlastných čajov! Rady a tipy k zberu a sušeniu byliniek

Pitie čajov z liečivých rastlín má u nás veľkú tradíciu. Pijeme ich nielen počas ochorení na zmiernenie príznakov, ale užívame ich často aj na každodenné pitie. Navyše, liečivky u nás predsa rastú na veľkých plochách. Toto pekné hoby môže byť pre vás nielen ekonomicky výhodné oproti nákupu v predajniach a v lekárňach, ale vlastnoručne nazberané a nasušené liečivky sa môžu stať pekným cenným darčekom aj pre vašich známych. A ako správne zberať a sušiť rastliny, aby sa zachovali v čo najvyššej kvalite? To vám prezradíme na nasledujúcich stranách.

Čo a kde zberať?

V prvom rade je dôležité vedieť poznať liečivé rastliny. Ich správne rozpoznanie je zárukou, že si ich nepomýlite s terapeuticky neúčinnými alebo dokonca s jedovatými rastlinami! Pozor na ich zámenu! Pomôcť si môžete napríklad atlasom liečivých rastlín. Vyhnúť by ste sa mali aj chráneným rastlinám. Niekedy sú na terapeutické účely kvalitné aj rastliny, ktoré nazberáte bežne v záhrade (list čiernej ríbezle), ale kvalitnejšie sú zväčša tie, čo nazberáte vo voľnej prírode, kde majú prirodzenejšie prostredie na svoj vývin (list jahody, kvet prvosienky). V atlasoch sú opísané aj približné miesta výskytu, kde rastliny môžete hľadať, či už pri riekach, močiaroch, na suchých lúkach, v lesoch, vo vyšších nadmorských výškach a podobne.

Ako a kedy zberať?

Rastliny zberajte v čase najvyššieho obsahu žiadaných obsahových látok. O čase zberu sa tiež informujte v atlasoch alebo iných zdrojoch. Kvety sa najčastejšie zberajú na začiatku kvitnutia, korene na jeseň či po zime, plody v čase zrelosti a listy tesne pred kvitnutím rastliny. Celé vňate sa zväčša zberajú tesne pred kvitnutím alebo na jeho začiatku, pričom sa zberajú len ich nezdrevnatené bylinné časti.

Určite sa vyhnite zberu chemicky ošetrovaných rastlín, pri poľnohospodárskych plochách, ktoré môžu byť chemicky ošetrované, pri frekventovaných cestách či v blízkosti priemyselných zón. Zberajte len zdravé čerstvé rastliny počas suchých slnečných dní, a nie mokré rastliny od dažďa alebo rosy. Môžete používať nožnice či nôž, aby ste nevytrhávali rastliny aj s koreňmi. Rastliny nedávajte do plastových tašiek či vreciek, ale do látkových či papierových, aby sa nezaparili, prípadne nesčerneli.

Sušenie

Krátko po zbere rastliny sušte najlepšie len v jednej vrstve v dobre vetraných priestoroch, najlepšie v tieni, nikdy nie na priamom slnku! Môžete ich sušiť na teplých miestach alebo aj umelým teplom, no teplota nesmie prekročiť 35 ⁰C. Inak môže dôjsť k znehodnoteniu obsahových látok. Sušiť voľne sa môžu na rozloženom papieri či na plechoch na pečenie alebo zviazané a visiace. Dajte pozor, aby rastliny cez noc nezvlhli rosou. Pred sušením môžete rastliny narezať či nastrihať na menšie časti. Korene musíte pred sušením poriadne umyť od hliny, prípadne podľa rady v atlasoch tiež olúpať. Rastlinné časti po sušení by sa nemali farbou a vzhľadom príliš líšiť od čerstvých rastlín, v opačnom prípade dôjde nesprávnym sušením k ich znehodnoteniu a je preto nevhodné rastliny používať. Dobre usušená rastlina či jej časti by sa mali ľahko lámať a drobiť, no zas by nemali byť presušené.

Skladovanie

Usušené rastliny skladujte v dobre uzatvorených obaloch, najlepšie v sklenených pohároch či papierových vreckách, vždy s označením, o akú rastlinu ide a v ktorom roku bola zberaná. Najlepšie je, keď ich budete skladovať na tmavých, suchých a chladných miestach maximálne rok, dlhším skladovaním sušené rastliny strácajú na kvalite. Sušené rastliny treba chrániť pred vlhkosťou, aby ste zabránili splesneniu.

Čítajte tiež: