Prírodná domáca kozmetika! Pripravte si pleťovú vodu z dúšky materinej

Pleťová voda z dúšky materinej

Potrebujete: vodu, sušenú dúšku materinu

Vodu (množstvo podľa veľkosti fľaštičky, ktorú máte) dajte do hrnca. Pridajte dúšku materinu a priveďte do varu. Varte asi 5 minút. Potom dajte preč z ohňa a nechajte vychladnúť. Vodu preceďte a nalejte do fľaštičky s rozprašovačom. Keďže sa voda skladuje v chladničke, počas leta je príjemným osviežením tváre. Môžete ju striekať priamo na tvár alebo nanášať pomocou kozmetického tampóna na očistenú pleť.

Tip

Pripravte si aj pleťovú vodu z medovky lekárskej. Medovka perfektne pomáha problematickej pleti, ktorú trápia zápaly.