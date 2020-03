Sladká bylinka, ktorá je nenáročná na pestovanie! 8 dôvodov, prečo mať doma stéviu

8 dôvodov, prečo sa oplatí



Bylinu už v minulosti využívali Indiáni na sladenie. Pripravovali z nej napríklad aj populárny čaj maté. Čaj z lístkov stévie si môžete

pripraviť doma aj vy.



na sladenie. Pripravovali z nej napríklad aj populárny čaj maté. si môžete Stéviu využijete doma na sladenie. Namiesto cukru použite jej lístky, ktorými jednoducho oslaďte čaj či kávu. Použiť môžete čerstvé aj sušené lístočky.





Namiesto cukru použite jej lístky, ktorými jednoducho Listy obsahujú minerálne látky napr. fosfor, železo, mangán, vápník, draslík, horčík, sodík, meď, nikel, síra. Taktiež sú v nich zastúpené vitamíny A a C.



Taktiež sú v nich zastúpené Stévia napomáha znižovať pocit únavy.



Znižuje hladinu krvného cukru. ​



Má antibakteriálne účinky .



. Svoju sladkosť má vďaka komplexu sladivých látok , ktoré sú obsiahnuté takmer v celej rastline. Výnimkou je koreň. Aj dnes sa využíva na sladenie rôznych nápojov či potravín, pretože je to prírodné sladidlo, ktoré nemá takmer žiadne kalórie.





, ktoré sú obsiahnuté takmer v celej rastline. Výnimkou je koreň. Aj dnes sa využíva na sladenie rôznych nápojov či potravín, pretože je to prírodné sladidlo, ktoré Sušené listy stévie sú ešte sladšie ako tie čerstvé. Drobné lístky môžete použiť ako sladidlo do čaju či iných nápojov. Je vhodná aj na sušenie, pre diabetikov a má aj mierne antibakteriálne účinky.

Pestovanie krok za krokom

Rastlina obľubuje slnečné miesta, ale zvládne aj polotieň. Pri polotieni však treba rátať s tým, že rastlinka bude menšia. Ľahko ju dopestujete zo semienok. Vysievajú sa vo februári alebo v marci. Môžete ich predpestovať v skleníku alebo doma. Najlepšie je, ak črepník prikryjete fóliou, aby mali semienka pri klíčení vlhkosť.

Priesady môžete vysadiť do záhrady, ak už nehrozia mrazy, ale dariť sa im bude aj v nádobách. Môžete ich mať na parapete či balkóne. Ideálna je východná strana.

Dostatok svetla a pravidelná zálievka vám zabezpečia, aby bola stévia pekne sýtozená. Pravidelným zaštipovaním podporíte jej rozkonárenie a zabránite aj kvitnutiu.

Listy je vhodné zberať ešte pred kvitnutím, kedy sú najlepšie. Môžete z rastlinky odobrať viacero vetvičiek, ktoré zavesíte dole hlavou a na suché a vzdušné miesto. Po pár dňoch z nich suché listy odoberiete. ​

Problém však nastáva s nástupom chladného počasia, ktoré stévia nezvláda. Nevyhovujú jej už teploty okolo 10°C. Preto ju je treba na zimu presadiť do črepníka a schovať do vnútra. Najlepšie do miestnosti s teplotou okolo 12 až 15 °C. Taktiež ju môžete zrezať. Jej listy zvyknú počas tohto obdobia úplne uschnúť, ale ak sa o ňu postaráte a doprajete jej zálievku, tak na jar opäť ožije.

Môžete si z nej však zabezpečiť aj nové rastlinky. Tie získate ľahko pomocou odrezkov alebo delením.

Čítajte tiež: