Stavte na pŕhľavu! Jarná kúra pre krásne vlasy

Pŕhľava má plazivý rozkonárený podzemok a dorastá až do výšky 100 cm.Autor: Profimedia.sk

Pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica)

Svrbenie, pálenie až drobné pľúzgieriky. Poznáte to, však? Takýto stav vie navodiť pŕhľava dvojdomá, ktorá je u nás jednou z najznámejších burín a môže dorásť až do výšky 2 m. Vyhovujú jej pôdy s vyšším obsahom dusíka a väčšou vlhkosťou. Je bohatá na vitamíny C, A, B a tiež železo, horčík, mangán či draslík. Pôsobí močopudne a protizápalovo. Už naši predkovia ju používali na prečistenie organizmu, pretože čistí krv, ale aj na starostlivosť o vlasy (pomáha ich rastu a spomaľuje vypadávanie). Nie je však vhodná na dlhodobé používanie, preto si už po pár dňoch doprajte dlhšiu prestávku.

Pŕhľavu je ideálne zberať na jar, keď sú jej mladé výhonky v plnej sile. Samozrejme, najlepšia je čerstvá. Môžete ju využiť pri príprave pesta, polievok, šalátov či obľúbených smoothies. Ak ju chcete uskladniť, tak jej listy vysušte na tmavom, suchom a dobre vetranom mieste. Sušená bylina je vhodná na čaj či zápary.

Tinktúra na rast vlasov

Potrebujete: 0,5 l 60 % liehu alebo domáceho destilátu, 100 g koreňa pŕhľavy

Korene treba umyť a nasekať na malé kúsky. Potom ich zalejte liehom a nechajte lúhovať pri izbovej teplote. Po dvoch týždňoch zlejte a preceďte. Tinktúru vtierajte do pokožky hlavy po kúpeli.

