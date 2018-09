Tea tree: Ako sa pestuje austrálsky liečivý zázrak

Austrálski domorodci si rozdrvenými listami tohto stromu liečili poranenia už pred tisícročiami, do Európy sa dostali vďaka kapitánovi Cookovi v 18. storočí. Až neskôr vedci zistili, že olej získaný z listov má mimoriadne antiseptické, antibakteriálne a fungicídne účinky.

Rastlina pochádza zo štátu Nový Južný Wales v Austrálii, kde rastie najmä v močaristých oblastiach. Je to vždyzelený strom z čeľade myrtovité, ktorý dorastá do výšky okolo päť metrov. Sýtozelené listy sú čiarkovité, dlhé asi 3 až 5 centimetrov a majú príjemnú citrusovú vôňu. Neskoro na jar a v lete býva strom dohusta obsypaný bielymi kvetmi, ktoré sú usporiadané do hustých súkvetí. Kôra stromov je veľmi svetlá, takmer biela a zakrýva čierny kmeň. Dnes sa stromy pestujú na plantážach na komerčné účely. Približne z jednej tony listov sa získa asi 10 litrov oleja.

Lekárske využitie

Takzvaný tea tree olej je číry až žltkastý a je zložený asi zo stovky rôznych látok. Používa sa pri liečbe takmer všech typov infekcií. Účinný je pri kožných problémoch – popáleninách, ekzémoch, oparoch, uhryznutiach hmyzom, lieči zádery, mozole, kurie oká či akné. Používa sa pri gynekologických problémoch, nadmernom potení nôh i tvorbe lupín. Je vhodný na kloktanie a na dezinfekciu ústnej dutiny, účinkuje pri bolestiach hlavy a reumatických bolestiach. Využíva sa pri masážach a aromaterapii. Treba ho však dať mimo dosah detí, lebo po požití pôsobí toxicky.

Poznáte zázračné účinky iných olejov? Makadámiový olej, makový olej, ľanový olej a ďalšie v našom článku.

Pestovanie u nás

Rastlinu si môžete dopestovať zo semienok alebo odrezkov. Keďže však nie je mrazuvzdorná, nedá sa pestovať vo voľnej pôde. V interiéri má priaznivý vplyv na dýchacie ústrojenstvo, okrem toho odpudzuje niektoré druhy hmyzu.

Správny čas na sejbu semienok je jar až leto, najskôr ich však treba dať na šesť týždňov do chladničky stratifikovať. Potom ich vysejte na povrch substrátu, ktorý musí byť počas klíčenia stále vlhký. Rastliny vyklíčia asi za dva týždne. Keď majú semenáčiky aspoň štyri lístky, presaďte ich do samostatného črepníka s kyslým substrátom. Melaleuka je vlhkomilná rastlina, preto ju často zalievajte a doprajte jej dostatok svetla a tepla. Znesie priame slnko, ale aj polotieň. Cez leto ju môžete vyložiť von, ale len dovtedy, kým teplota neklesne pod 17 °C. Prezimujte ju napríklad v zimnej záhrade alebo v nevykurovanom skleníku pri obmedzenej zálievke.