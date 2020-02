Účinné liečivá našich starých mám na boľavé hrdlo! Vyskúšajte 5 receptov

Čaje, sirupy, kloktadlá... to všetko boli lieky, po ktorých siahali už naše staré mamy. Dnes si ich môžete rovnako pripraviť aj vy.

Na účinné kloktadlo totiž stačí, ak si pripravíte silnejší výluh z vhodnej bylinky. Silné antibakteriálne a antiseptické účinky má napríklad šalvia lekárska. Od bolesti, zápalu hrdla či ústnej dutiny vám spoľahlivo uľaví aj nechtík lekársky. Pri tejto jednoročnej rastline sú účinné najmä jeho krásne žlté či oranžové kvety. Od kašľa pomôže rumanček pravý, veronika lekárska, majorán záhradný, zádušník brečtanovitý, dúška tymianová, prvosienka jarná či mäta pieporná. Zarobené kloktadlo je vhodné skladovať v termoske a použiť ho viackrát za deň, aby sa zvýšil liečivý účinok.

Pomocníci v boji proti zapálenému hrdlu a nepríjemnému kašľu nemusia byť len liečivé rastliny. Nemôžeme totiž obísť čoraz populárnejší rakytník rešetliakovitý, ktorý obsahuje vzácny komplex látok. Je veľmi bohatý na vitamín C, ktorý posilňuje imunitný systém. Obsahuje aj trikrát viac vitamínu A než mrkva, ďalej vitamíny B1, B2, B6, D, E, F, K, P. Nachádzajú sa v ňom omega-3, -6 a P kyseliny, vďaka čomu je výbornou prevenciou kardiovaskulárnych chorôb.

Ďalšími účinnými pomocníkmi sú soľ, med, cesnak, cibuľa či iné bežné plodiny a suroviny, ktoré máte doma. Vyskúšajte niektorý z našich tipov.

1. Kloktadlo zo šalvie

Postačí, keď dve lyžičky sušených listov necháte lúhovať v horúcej vode asi 10 minút. Potom výluh preceďte a vlažný kloktajte viackrát denne.

2. Jablčný ocot do kloktadla

Účinné kloktadlo si pripravíte tak, že v pohári teplej vody rozmiešate lyžičku soli s lyžičkou jablčného octu a troškou medu.

3. Soľ nad zlato

Účinné kloktadlo aj roztok na prepláchnutie nosnej dutiny pripravíte jednoducho. V pohári teplej vody rozmiešajte trocha soli. Aplikácia nie je príjemná, ale naozaj účinná.

4. Citrónovo-medový sirup

Šťavu vytlačenú z troch citrónov dajte do menšieho hrnca. Pridajte šálku medu a štvrť šálky kvalitného olivového oleja. Všetky suroviny dobre premiešajte a nechajte mierne ohriať na ohni. Keď je zmes ohriata, nechajte ju vychladnúť a prelejte do fľaše, ktorú treba skladovať v chladničke. Sirup užívajte po jednej lyžičke 2- až 3-krát denne.

5. Sirup na kašeľ

Ošúpte veľkú cibuľu a nakrájajte ju na kolieska. Kolieska ukladajte do zaváracieho pohára a každú vrstvu zalejte medom. Cibuľa by mala byť v pohári pekne natlačená. Potom pohár uzavrite viečkom a nechajte aspoň 3 dni odležať, aby vznikol hustý sirup. Potom zmes preceďte cez jemné sitko a sirup nalejte opäť do pohára. Podávajte podľa potreby niekoľkokrát za deň.

Čítajte tiež: