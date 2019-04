Účinný podbeľ! Doplňte prírodnú lekárničku + Tipy na spracovanie

Podbeľ liečivý (Tussilago farfara)

Trvalka má plazivý a šupinatý podzemok. Tvorí krásne žlté kvety a má kožovité listy. Rastlinka je rozšírená takmer v celej Európe, Ázií a tiež v Severnej a Južnej Amerike. Nájdete ho rásť od nížin až po pohoria. Obľubuje vlhkejšie pôdy.

Zber

Ako prvé sa z neho zberajú kvety, najlepšie za slnečného počasia. Je vhodné ich sušiť pri teplote do 40°C. Zvyčajne počas mája až júna sa zberajú listy, ktoré sú bohaté na vitamín C. Tie treba sušiť na suchom, dobre vetranom mieste a v tenkej vrstve. Môžete ich navliecť aj na nitku. Teplota by mala byť do 35 °C. Bylinku môžete kúpiť aj v lekárňach.