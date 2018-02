Úžasná pažítka! Dve možnosti, ako si dopestujete obľúbenú klasiku na chleba

Pažítka je vhodným doplnkom pri príprave jedál počas celého vegetačného obdobia. Jej veľkou výhodou je, že ju môžeme aj prirýchliť a zabezpečiť si tak čerstvé listy počas zimy.



Je to trváca zelenina, ktorá na stanovišti zostáva viac rokov. Uprednostňuje ťažšie, hlinité, vlhké pôdy dobre zásobené dusíkom a draslíkom. Dopestovať si ju môžeme dvoma spôsobmi – z priamej sejby alebo delením trsov. Čítajte tiež:

Nenáročná a zdravá! Dáte v novej sezóne šancu nenáročnej kvake?

Vlastná úroda! Pestujte čili papričky zo semienok

Priama sejba

Semená vysievame v marci až začiatkom apríla do riadkov vzdialených 40 cm, pri sejbe do hniezd do sponu 40 x 40 cm. Záhon udržujeme až do vzídenia rastliniek bez burín. Počas vegetácie je dôležitá pravidelná závlaha a odburiňovanie. V prvom roku po sejbe spravidla listy nezrezávame, v druhom a treťom roku počas vegetácie už zdravé, dobre vyvinuté listy režeme 5- až 7-krát.

Delenie trsov

Trsy pažítky rozdeľujeme v druhom až treťom roku pestovania. Rozdelené rastliny vysádzame do sponu 40 x 40 cm

Čítajte tiež:

Využite ich pri varení naplno! 10 najobľúbenejších kuchynských byliniek