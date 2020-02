Úžasná saturejka! Týchto 8 dôvodov vás presvedčí, aká vie byť užitočná

Saturejka záhradná (Satureja hortensis) dorastá do výšky okolo 30 cm. Má rozkonárenú stonku, ktorú pokrývajú chĺpky. Stonka zvykne drevňatieť. Listý sú úzke a kopijovité. Zvyčajne v čase od júna do októbra môže ponúknuť aj pyskovité kvety, ktoré majú bielu, ružovkastú či fialkastú farbu. Plody voláme tvrdky.

Pestovanie a zber

Už oblasť Stredomoria, v ktorej sa saturejka prirodzene vyskytuje napovie, že rastlina obľubuje teplé a svetlé stanovišťa.

Je to jednoročná bylinka, ktorej vyhovuje kyprá pôda. Môžete si ju dopestovať z predpestovaných priesad. V tom prípade semienka vysievame do pareniska, alebo nádob v období marec až apríl. Semienka zvyknú klíčiť až po dvoch týždňoch. Pri teplejšom počasí a v teplejších oblastiach môžete v období od apríla až do júla vysievať priamo na záhon.

Na sušenie a využitie zberáme celú kvitnúcu vňať. Vňať sušíme pri teplote 35 °C. Keďže stonka drevnateje, tak je vhodné rastlinu pravidelne strihať, aby ste to čo najviac obmedzili.

Obľúbeným druhom u nás je aj saturejka horská (Satureja montana).

Mať saturejku v črepníku na okennom parapete aj celoročne nie je problém. Existujte množstvo odrôd, ktoré si môžete zvoliť.

8 dôvodov, prečo sa naozaj oplatí

1. Rastlinka je výborná na trávenie. Je vhodné ňou ochutiť strukoviny či kapustu, keďže pôsobí proti nadúvaniu.

2. Taktiež sa s obľubou využíva pri príprave mäsa. Okrem toho, že ho výborne dochutí ešte aj uľahčuje jeho stráviteľnosť.

3. Čaj zo saturejky pomáha pri zápale žalúdka a prospieva črevám, keďže bojuje proti črevným parazitom. Je tiež mierne močopudná.

4. Zlepšuje tiež činnosť srdca a je považovaná za afrodiziakum.

5. Saturejka je vhodná aj ako náhrada čierneho korenia. Do jedla ju treba pridávať vždy na konci varenia, aby nezhorkla.

6. Je bohatá na minerály, ako napríklad - fosfor, vápnik, draslík, selén, horčík a ďalšie.

7. Bylinka má tiež protizápalové účinky.

8. Odvar znieť môžete využívať aj na inhaláciu. Vie dobre uľaviť chorým dýchacím cestám.

