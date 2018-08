Úžasné bylinkové tipy a recepty! Užite si leto bez ťažkostí

Nazbierajte si repík, kvitne od júla až takmer do septembra.Autor: archív

Repík lekársky (Agrimonia eupatoria) – táto trváca liečivá bylinka vie vďaka svojim antibakteriálnym a antiseptickým vlastnostiam veľmi dobre podporiť hojenie poranenej pokožky a dopomôcť jej, aby sa čo najskôr vrátila do pôvodného stavu. Zberajte vňať a listy na odvar, do ktorého môžete máčať obklady alebo priamo poranenú časť tela.

Domáca repíková masť

Potrebujete: hrsť sušenej a nasekanej vňate repíka, bravčovú masť

Postup: V hrnci poriadne ohrejte bravčovú masť a pridajte do nej repík. Dobre premiešajte a odoberte zo sporáka. Hrniec prikryte a masť nechajte stáť do ďalšieho rána. Ráno masť trocha ohrejte, cez gázu preceďte a dajte do pohára s uzáverom.