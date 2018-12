V Ázií chutí inak: Pestujte bazalku thajskú s výraznou chuťou

Bazalka thajská (Ocimum basilicum var. Thyrsiflora)

Existuje niekoľko odrôd bazalky, ktoré sa líšia arómou, veľkosťou aj tvarom listov. V ázijskej kuchyni na východe kontinentu sa najčastejšie používa thajská bazalka, ktorá vyniká štipľavou chuťou a vôňou po korení. Má mierne ružovkasté listy a pevnejšiu stonku, trošku pripomínajúcu mätu.

Pestovanie

Pestuje sa rovnako ako ostatné odrody bazalky. Je citlivá na chlad a na mráz, preto ju na záhon vysaďte až v druhej polovici mája. Má rada ľahšie pôdy. Aby ste sa dočkali bohatej úrody a rozkonáreného rastu, potrebuje pravidelné zaštipovanie.

Najlepšie sa jej bude dariť medzi rajčiakmi, ktoré zároveň podporí v raste a odoženie od nich škodce. V našej oblasti sa pestuje ako letnička, keď ju chcete prezimovať, pestujte ju v črepníku, ktorý na zimu premiestnite do bezmrazej miestnosti a zmiernite zálievku.

Použitie

Klasická bazalka sa používa do jedál až po dovarení. Thajská bazalka znesie aj krátku tepelnú úpravu, preto bola aj vyšľachtená. Hodí sa do mäsových jedál, pikantných šalátov aj do hustých polievok. Výborne dopĺňa chuť tofu. Nehodí sa na dlhšie skladovanie v chladničke, dá sa však sušiť. Pred varením odporúčame sušenú bazalku namočiť do vody alebo oleja.

