Vianočné korenie! Viete, ako sa pestujú obľúbené klinčeky?

Exotický strom

Toto malé voňavé korenie sú vlastne usušené neotvorené púčiky kvetov tropického stromu klinčekovca voňavého. Najviac sa pestuje na Madagaskare, Zanzibare a v Indonézii. Vyhovuje mu veľmi teplé podnebie s dostatkom zrážok. Strom s nízkym kmeňom pokrytým sivou kôrou dosahuje výšku až dvadsať metrov a kvitne dvakrát do roka. Kožovité tmavozelené listy dosahujú dĺžku 6 až 13 cm a šírku 3 až 6 cm.

Rozkvitnutý klinček nemá okvetné lístky, z dlhej červenej rúrky zrastených kališných lístkov vyrastá len trs tyčiniek a piestikov, ktoré pôsobia veľmi jemne. Vidieť však rozkvitnuté kvety je skôr rarita, keďže púčiky zberači odtŕhajú skôr, ako sa roztvoria. Robia to v čase, keď sa farba púčikov mení zo zelenej na oranžovú až červenú, pretože vtedy obsahujú najviac aromatických látok. Tento čas treba správne vystihnúť, lebo ak kvet rozkvitne, je bezcenný. Púčiky po usušení na slnku získavajú tmavohnedú farbu a drevnatú konzistenciu.

Voňavé korenie

Chuť klinčekov je štipľavá, s podtónom čierneho korenia a gáfru. V kuchyni ich treba používať opatrne, aby svojou chuťou neprebili iné koreniny. Pridané do nápojov, ako je punč či varené víno, dokážu prehriať organizmus, preto sú výborné v zimnom období. V našich končinách nimi ochucujeme napríklad mäso i ryžu, pridávame ich aj do niektorých ovocných a zeleninových zaváranín i do sladkých jedál či koláčov.

Klinčeky pre zdravie

Klinčeky majú aj generáciami overené liečivé účinky, podporujú najmä trávenie a povzbudzujú chuť do jedla. Bolí vás zub? Zahryznite sa do klinčeka, pôsobí ako miestne anestetikum. V minulosti sa klinčeky bežne používali na osvieženie dychu, zároveň ústnu dutinu dezinfikovali. Ich dezinfekčné účinky sa využívajú dodnes, klinčekové silice sú súčasťou zubných pást a vôd a sú účinné aj pri liečbe poranení či reumatických bolestí.

Ak pridáte klinčekový olej do arómolampy, budete mať v byte nielen príjemné ovzdušie, ale vydezinfikujete si dýchacie cesty a miestnosti v byte.

Čítajte tiež: