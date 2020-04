VIDEO: TOTO sa oplatí! Niektoré mikrobylinky obsahujú viac vitamínov ako ich dospelé verzie

Ako by ste charakterizovali mikrobylinky?

Malé, chutné, čerstvé, chrumkavé, pestrofarebné a hlavne zdravé, no stále je to len zopár prívlastkov, ktoré môžem prisúdiť týmto superzeleninám. Mikrobylinky alebo aj mikrozelenina sú mladé výhonky bežne známych rastlín, ktoré na dosiahnutie zrelosti potrebujú niekedy len pár dní až týždňov a trochu vody.

Aký je rozdiel v porovnaní s klíčkami?

Dalo by sa povedať, že mikrobylinky sú staršími súrodencami klíčkov. Zatiaľ čo klíčky sa zberajú v prvých dňoch ich života, mikrobylinkám treba nechať ešte trochu času (5 až 20 dní), aby sa naplno rozvinula ich chuť a prejavila ich farebná rôznorodosť. Tieto rastlinky sú v priemere len niečo vyše 5 cm vysoké, no skrývajú v sebe veľkú silu v podobe vitamínov, minerálov a enzýmov. Dá sa teda povedať, že sú ďalším štádiom života po klíčkoch, no často si ich ľudia zamieňajú, čo nie je správne.

Prečo sú zdraviu prospešné?

Podobne ako klíčky, aj mikrobylinky obsahujú veľké množstvo vitamínov, minerálov, antioxidantov a enzýmov v koncentrovanej podobe. Na rozdiel od klíčkov majú rozvinutejšiu chuť, preto je ich ľahšie rozpoznať.

Niektoré mikrobylinky obsahujú mnohonásobne viac vitamínov a minerálov ako ich dospelé verzie. Napríklad červená kapusta má až 40-násobne viac vitamínu C ako jej dospelá sestra. Japonská reďkev typu Daikon zase porazila všetky ostatné mikrobylinky v množstve antioxidantov.

Malé rastlinky dokážu pomáhať pri vysokom tlaku, znižovať cholesterol a množstvo cukru v krvi, bojujú proti rakovine, zlepšujú stav pokožky a vlasov, pomáhajú pri znižovaní telesnej hmotnosti, zlepšujú kvalitu zraku a hlavne zvyšujú imunitu.

Z akých druhov rastlín sa mikrobylinky pestujú?

Existuje asi 60 druhov rastlín, ktoré sa dajú pestovať v podobe mikrobyliniek. Najčastejšie sú to chuťovo výrazné druhy ako reďkovka, kapusta, slnečnica, koriander, hrášok, bazalka, kapucínka. Vynaliezavosti sa však medze nekladú. Pokojne si môžete vypestovať aj brokolicu, šťavel, kel, kôpor, ďatelinu, horčicu, pohánku, šošovicu, jačmeň, cibuľu, cesnak, pór, cícer, chia, borák a mnoho ďalších.

Kde nakupovať semienka?

Dnes už existuje veľa predajní, ktoré ponúkajú semienka na pestovanie mikrobyliniek. Najdôležitejšie je, aby neboli nijak chemicky ošetrované, morené a ideálne v biokvalite, kde máte zaručenú ich vhodnosť na konzumáciu.

Akým spôsobom ich treba pestovať?

Pestovať ich môžete v najrôznejších substrátoch, na vate, sitku, kokosovej kôre, v perlite... Je len na vás, čo si vyberie a bude vám najviac vyhovovať. Ak máte okná orientované na sever a bojujete s nedostatkom svetla, môžete zvoliť umelé osvetlenie v podobe fluorescenčných lámp alebo dnes veľmi populárnych LED žiaroviek. Slnko je však vždy najlepšie a zadarmo.

Ako postupovať bez špeciálnych technológií?

Pestovanie je veľmi jednoduché a môže byť zábavou pre celú rodinu. Stačí vám kvetináč, tanierik alebo miska. Jednoducho nasypte osivo na vami zvolený substrát a dobre pokropte vodou. Semienka netreba zasypávať zeminou. Ideálne je pestovateľskú nádobu na 2 dni zakryť alebo preniesť do tmavej miestnosti, aby ste nasimulovali klíčenie pod povrchom pôdy. Každý deň kontrolujte a pokropte vodou. Keď sa objavia prvé vyklíčené rastlinky, šup s nimi na svetlo a o týždeň až dva môžete servírovať.

Aké je ich využitie v kuchyni?

Použitie mikrozeleniny v kulinárstve je neobmedzené. My ich pridávame do každého jedla, ktoré varíme. Ale pozor! Vždy až po dovarení a naservírovaní na tanier, inak by sme sa pripravili o cenné vitamíny. Raňajky a večeru si už bez mikrobyliniek ani neviem predstaviť. Chlieb s maslom a mikroreďkovkou je môj najobľúbenejší. Ich farebnosť oživí každé jedlo a v ústach ostane príjemná, svieža chuť. Hodia sa na sendviče, husté krémové polievky, sú skvelou prísadou do smoothies a šalátov.

Pestujte zdravé mikrobylinky na balkóne od jari do jesene, v zime pokračujte na okennom parapete