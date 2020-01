Vianočné vône! Týchto 6 vôní vám navodí príjemnú sviatočnú atmosféru

1. Škorica

Pre Vianoce je typická škorica, ktorá sa pridáva do vareného vína, do rôzneho vianočného pečiva, a zároveň je súčasťou ozdôb. Korenina je vlastne vysušenou kôrou stromu škoricovník (Cinnamomum). Je to vždyzelený strom a poznáme dva druhy škoricovník čínsky (Cinnamomum aromaticum) a škoricovník cejlónsky (Cinnamomum zeylanicum). Škorica má typickú vôňu a je známa ako prášok alebo aj ako rolka. Čínska škorica sa dá rozoznať od cejllónskej tak, že má iba jednu vrstvu. Cejlónska je známa aj ako škorica pravá. Rozoznáte ho podľa jeho stočenej kôry dovnútra do dvojrúrky a je drahšia ako čínska.