Všetko o pestovaní šalvie! Získajte účinnú liečivku aj voňavé korenie

Šalvia lekárska (Salvia officinalis) pochádza zo Stredomoria, kde rastie aj voľne v prírode. U nás sa v prírode nevyskytuje, nájdeme však jej príbuznú šalviu lúčnu (Salvia pratensis).

Je to trvalka, ktorá vytvára polokry vo výške 20 až 70 cm. Má predĺžené vajcovité až kopijovité listy, ktoré sú ochlpené a aromatické. Listy majú sivozelenú farbu, vďaka ktorej pôsobia, akoby boli postriebrené, a sú veľmi dekoratívne. Preto je obľúbenou rastlinou nielen v bylinkových (pre svoju liečivú silu), ale aj v okrasných záhonoch. Okrem pekných listov ponúka aj kvety – najčastejšie fialovej farby, ale vďaka množstvu odrôd aj bielej či ružovej. Kvitnúť začína v máji až v júni a bohaté kvety sú veľkým lákadlom pre včely či pre motýle.

Pestovanie

Šalvia nie je náročná. Darí sa jej na slnečných či polotienistých miestach. Obľubuje suchšie vápenaté, dobre priepustné a výživné pôdy. Na jednom mieste ju môžete pestovať päť až desať rokov. Doprajte jej strih, ktorý pomôže rastlinu pekne rozkonáriť. Je dôležité zapamätať si, že šalvia neznáša hnojenie.

Najvhodnejšie je pestovať šalviu zo semienok. V marci až v apríli môžete semienka vysiať priamou sejbou do hĺbky 2-3 cm. Záhon je potrebné udržiavať bez buriny.

Môžete vypestovať aj priesady tak, že semená v marci vysejete na chránené miesto či do pareniska do hĺbky 2 cm. Priesady s aspoň štyrmi pravými listami môžete vysádzať už od mája do sponu 45 x 45 cm.