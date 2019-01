Vyberte im správne miesto! Naplánujte si pestovanie byliniek v záhrade už teraz

Bylinky sa v posledných rokoch tešia veľkej obľube. Pri ich pestovaní je vhodné brať do úvahy podmienky, aké vaša záhrada ponúka. Každá rastlinka má totiž svoje nároky a je vhodné vopred si naštudovať potrebné informácie. To zabráni tomu, aby vaša snaha o krásnu a zdravú záhradku vyšla nazmar. Taktiež by ste mali zvoliť druhy, ktoré máte radi a viete, že ich budete využívať.

Bylinky, ktorým vyhovuje slnečné miesto

Rastliny, ktoré sa rady kúpu v zlatistej záplave slnečných lúčov tešia svojou arómou. Obsahujú totiž vonné silice a práve vďaka slnečným lúčom je ich vôňa ešte intenzívnejšia. Patria sem väčšinou stredomorské bylinky ako levanduľa, oregano či tymian. Ďalej je to kôpor, šalvia, ligurček, yzop či fenikel.

Obľubujú polotieň

Medzi bylinky, ktoré v poriadku porastú aj v polotieni, napríklad aj pod korunami stromov patria: alchemilka, mäta, medovka či echinacea.

Zvládnu tienisté miesto

Ak máte voľné miesto len v tmavšom kúte záhrady, môžete vysadiť fialky, valeriánu či napríklad pľúcnik. Tieň dobre zvládajú aj niektoré odrody mäty.

Čítajte tiež: