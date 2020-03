Výborný liek z prírody! Na jar má najväčšiu silu a je úplne zadarmo

Svrbenie, pálenie až drobné pľúzgieriky. Poznáte to, že? Takýto stav vie navodiť popŕhlenie pŕhľavou dvojdomou, ktorá je u nás jednou z najznámejších burín. Táto rastlina, ktorá môže dorásť až do výšky 2 m je totiž celá pokrytá žľaznatými chĺpkami.

Ide o trvalku, ktorá má drobné kvety. Tie sa opeľujú vetrom. Vyhovujú jej pôdy s vyšším obsahom dusíka a väčšou vlhkosťou.

Zber a uskladnenie

Zberajte len na čistých a neznečistených miestach. Určite si zoberte hrubé rukavice, aby ste boli chránení. Ideálne je zberať pŕhľavu na jar, keď sú jej mladé výhonky v plnej sile. Zvoľte si tiež dopoludňajšie hodiny a suché počasie.

Samozrejme, pŕhľava je najlepšia čerstvá a jej využitie v kuchyni nájdete pri príprave pesta, polievok, šalátov či obľúbených smoothies.

Ak ju chcete uskladniť, tak jej listy vysušte na tmavom, suchom a dobre vetranom mieste. Sušená bylina je vhodná na čaj či zápary.

7 plusov pre zdravie

1. Už naši predkovia používali pŕhľavu na prečistenie organizmu, pretože čistí krv. To môže pomôcť aj pri nepríjemnom akné. Často sa odporúča trojtýždňová kúra, kedy 3x denne popíjate teplý pŕhľavový čaj. Potom si treba dať s týmto čajom pauzu aspoň na 3 až 4 týždne.

2. Už naše staré mamy ju využívali na starostlivosť o vlasy, keďže pomáha ich rastu a spomaľuje vypadávanie. Pripravte si žihľavový odvar a doprajte ho aj svojim vlasom. Pozor, odvar nie je vhodný pre blondínky.

3. Je bohatá na vitamíny C, A, B a tiež železo, horčík, mangán či draslík.

4. Pôsobí močopudne. Ak vás trápi zápal močových ciest či mechúra doprajte si čaj, ktorý navyše pomôže s vyplavovaním škodlivín z vášho tela.

5. Má protizápalové účinky.

6. Pomáha pri reumatizme. Aj keď vás potrápi pŕhlenie a pľuzgiere, ale pomôže s prekrvením.

7. Podporuje výmenu látok.

Sirup z mladej pŕhľavy

Budete potrebovať:

70 kusov mladej pŕhľavy

3 kg trstinového cukru

3 l vody

70 g kyseliny citrónovej

1 biocitrón

Citrón nakrájajte na kolieska. Do hrnca dajte vodu a pridajte opláchnuté pŕhľavy. Pridajte citrón a chvíľu varte. Keď začne vrieť, odstavte a prikryte pokrievkou. Nechajte jeden deň lúhovať. Potom preceďte cez sitko a šťavu dajte opäť variť. Pridajte cukor a kyselinu citrónovú a dôkladne rozmiešajte.

Dajte pozor, aby sa šťava len ohrievala, nemala by sa opäť variť. Ak by sa na povrchu tvorila pena, tak je vhodné pomocou ju sitka odstrániť. Keď sa cukor a kyselina rozpustia, môžete ňou naplniť sklenené fľaše. Sirup pridávajte do vody alebo ho užívajte po lyžičke.

