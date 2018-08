Využite ju naplno! Úžasné tipy na spracovanie liečivej šalvie

Ako zberať a spracovať šalviu?

Listy nechajte napríklad dôkladne vysušiť. Buď ich v jednej vrstve porozkladajte na papier v tmavej, suchej, dobre vetranej miestnosti, alebo využite sušičku.

V nej teplota nesmie presiahnuť 45 °C. Správne vysušená droga sa má trúsiť, lámať, je krehká a zachová si zelenkavú farbu. Ak sú lístky hnedé, kdesi ste spravili chybu. Ak sú ešte ohybné, treba sušiť ďalej.

Skladovanie

Kvalitne usušenú šalviovú drogu presypte do skleného pohára, kde bude v suchu a tme pripravená na použitie. Papierové vrecká sú nevhodné, nakoľko prepúšťajú vlhkosť. Vhodné sú igelitové vrecká, avšak v nich hrozí, že sa bylinka potlačí, rozmrví. Dobré je skladovať celé lístky a rozmrviť ich vždy až bezprostredne pred použitím (zaliatím čaju, nasypaním do kúpeľa...).

Horúce dúšky

Sušená šalvia je k dispozícii na prípravu liečivých čajov. Pozor, jej aróma aj účinky sú naozaj silné, intenzívne, preto je v tomto prípade menej viac. Na pol litra vody použite len 3 – 4 lístky, ktoré medzi prstami rozmrvte len chvíľku predtým, ako ich zaparíte vriacou vodou.

Nechajte lúhovať len zo 5 minút, keď čaj mierne vychladne, pridajte necelú polievkovú lyžicu medu a šťavu z polovice citróna. Takýto čaj na chvíľku zaťaží žalúdok, ale boľavému hrdlu rýchlo uľaví.

Kúpeľ

Šalvia pomáha uvoľniť napätie a stres, za určitých okolností zmierňuje potenie. Takisto prospieva pokožke, prečistí póry, po kúpeli sa budete cítiť jednoducho ako „iný“, spokojnejší človek.

Do misky nasypte soľ do kúpeľa a pridajte asi 15 až 25 sušených lístkov šalvie. Rukou zapracujte drogu do soli, prstami premiešavajte, až sa listy rozdrvia na drobné časti a všade v kúpeľni bude cítiť šalviovú arómu. Takto pripravenú soľ vysypte do vane a pripravte si kúpeľ.

Po kúpaní vám na tele, pochopiteľne, ostanú drobné kúsočky šalviových listov. Len krátko sa a slabým prúdom vody sa presprchujte, aby ste ich zo seba zmyli.

Použiť môžete do kúpeľa aj svieže listy, ktoré treba najprv medzi prstami alebo v mažiariku potlačiť, aby sa uvoľnila šťava.