Zabezpečte si chutné cíbiky na zimu! Vyberte trsy pažítky do črepníkov

Rozdeľte trsy

Za vhodného počasia uchopte rýľ a trs rozrastenej pažítky rozdeľte na požadovanú veľkosť. Potom jednotlivé baly vyberte, tak aby sa nepoškodili. Starostlivo ich prezrite a vysušené či inak poškodené kusy odstráňte. Umiestnite ich na chránené miesta, hlavne pred vysokou vlhkosťou.

Dajte ich napríklad do pareniska alebo pod záhradný prístrešok, kde sa trsy vysušia a možno aj premrznú. Ponechajte ich tam približne štyri až šesť týždňov. V tomto časovom rozpätí prekonajú aspoň ako-také obdobie pokoja a naberú nové sily. Nenaľakajte sa, keď listy zožltnú a zaschnú, je to prirodzený jav.

Vysádzajte

Akonáhle nastúpi v kalendári november môžete sadenice pažítky vysádzať. Samozrejme, že nie do voľnej pôdy či skleníka, aj keď do vykurovaného by to šlo. V každom prípade použite črepníky s dostatočne veľkým priemerom, aby sadenice mali miesto. Po vysadení pažítku pravidelne zavlažujte, no neprelejte ju. Pre rast potrebuje čo najviac svetla, ktorého je v zimnom období podstatne menej ako počas vegetácie. Preto jej vyhovuje miesto priamo na okne.

Na rýchlenie pažítky postačuje teplota približne 19°C, čo zodpovedá izbovej teplote. Ako bude pažítka postupne dorastať môžete vziať do ruky nožnice či nožík a pripravovať dresingy. Okrem iného máte aj pekný a užitočný darček pre známych či rodinu. Veď predsa zeleniny nikdy nie je dosť.

