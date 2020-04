Zázračná sila byliniek! Zbavia záhradu chorôb aj škodcov

Bylinky majú mnoho spôsobov využitia. Varíme si z nich imunitu posilňujúce čaje, pridávame ich do kúpeľa na liečbu kožných ochorení, inhalujeme pary s obsahom aromatických silíc, sú súčasť parfumov. Takto by sme mohli pokračovať ďalej, až by sme sa dostali k ich pozitívnemu vplyvu na zdravie okolitých rastlín. Známe sú dobré susedské vzťahy medzi druhmi, ale stretnúť sa môžete aj s receptami na výrobu ekologických postrekov.