Zber, spracovanie a zaujímavosti! Vyberte sa na zber šípok sú nabité vitamínmi a liečivou silou

Ruža šípová (Rosa canina) sa vyskytuje v celej Európe. V strednej Európe poznáme asi 25 druhov. Keďže je nenáročná na stanovište, rastie popri cestách, na svahoch, medziach, lúkach či okrajoch lesov. V obľube ju však majú aj záhradkári. Je to ker, ktorý môže dosahovať výšku až 3 metre. Kvitne ružovými a zriedkavo aj bielymi kvetmi v období mesiacov máj až júl. Plody – šípky – sú mäsité, lesklé, svetločervené a vnútri plné štetinových chĺpkov s množstvom žltých nažiek.

Pestujte aj v záhrade

Drevina sa kvôli plodom pestuje aj v záhradách. Nie je náročná na stanovište, aj keď v záhradnej pôde sa jej darí lepšie. Dorastá do väčších rozmerov a ponúka bohatšiu úrodu. Starostlivosťou sa nelíši od okrasných ruží. Rôzne odrody nájdete v ponuke záhradníctiev. Patrí k nim napríklad ruža vráskavá (Rosa rugosa), ktorá má veľké guľaté či sploštené plody. Obľubuje slnečné, prípadne polotienisté stanovište. Na zálievku nie je náročná a dobre odoláva mrazom.

Vedeli ste, že…

… ruža šípová sa ľudovo nazýva psia ruža? V minulosti sa používala na rany po pohryznutí psami.

Prírodný celaskon

Plody ruže šípovej majú najväčšiu hodnotu v obsahu vitamínu C, ktorý pomáha organizmu, aby sa lepšie vyrovnal s chorobami. Obsahujú ho dokonca 10-krát viac ako citróny, preto je oveľa rozumnejšie siahnuť po nich ako po tabletkách. Okrem vitamínu C majú šípky veľký obsah vitamínu A či vitamínov skupiny B, K a P. Taktiež sa v nich nachádza vitamín E, ktorý podporuje tvorbu červených krviniek. Obsahujú horčík, draslík, vápnik, fosfor a iné. Prečisťujú obličky, močové cesty a pomáhajú pri menštruačných bolestiach. Prospievajú k zdraviu dýchacích ciest a zatočia tiež s jarnou únavou. Vďaka látkam, ktoré obsahujú, sa uplatnia vždy, keď je potrebné zvýšené množstvo vitamínov a minerálov či zlepšenie imunity.

Zber a príprava plodov

Plody sa zberajú od septembra až do konca októbra a treba ich zberať aj podľa toho, na čo ich budete využívať. Na čaj je dobré zberať ich tesne pred úplným dozretím. Na džem či sirup sa odporúča po prvých mrazoch. Ideálne za slnečného a suchého počasia. Pri zbere dajte pozor, aby neboli plody mäkké či prezreté, zberajte len tvrdé a krásne červené. Doma ich umyte a odstráňte z nich stopky aj čierny vršok.

Nasušte si zdravie

Sušiť ich môžete celé alebo prerezané na polovicu. V prípade, že si dáte námahu a šípky prerežete, treba ich zbaviť semienok a pichľavých chĺpkov, ktoré vás môžu na rukách svrbieť aj niekoľko dní, ale budete mať väčšiu istotu, že sušenie sa podarí. Dosušovať môžete aj v rúre. Teplota by však nemala presahovať viac ako 40 °C a šípky by nemali zhnednúť ani sa pripáliť. Dobre usušená šípka by mala byť krehká a mali by ste ju ľahko rozdrviť. Šípky skladujte v uzavretej nádobe či papierovom vrecku na suchom a vzdušnom mieste, kde vydržia po celý rok.

Tip:

Zásobu šípok po roku znova obnovte. Plody totiž po čase strácajú vitamíny.

