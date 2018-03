Zdravie z prírody! Nepremeškajte čas úžasného cesnaku medvedieho

Cesnak medvedí (Allium ursinum) je jedným z poslov blížiacej sa jari, ktorého nadzemná časť môže rásť už koncom februára. Termín záleží na počasí. Je to typická európska bylina, ktorá obľubuje tienisté miesta a vlhké pôdy listnatých a lužných lesov okolo potokov a mokrejších lúk, kde vytvára husté porasty.

Zber a spracovanie

Môžete zberať celú rastlinu, ale vykopať cibuľku je pomerne náročné a navyše sa tým cesnak ničí. Preto úplne postačí, ak sa uspokojíte so zelenými listami, z ktorých sa však pre krátke vegetačné obdobie rastliny môžete tešiť len pár týždňov v roku. Pri zbere si vyberajte mladé a svieže listy. Konzumujú sa čerstvé, pretože sušené strácajú svoje účinky.

Preto ak aj nájdete cesnak predávaný v sušenej forme, buďte si istí, že neobsahuje potrebné vitamíny. Čerstvé listy sú však vynikajúce v šalátoch, nátierkach, hlavných jedlách či len na chlieb s maslom.

Ak ho potrebujete uskladniť, vydrží niekoľko dní v chladničke. Môžete natrhať tiež listy aj so stopkami a tie zabaliť do mokrej vreckovky a až potom ich odložiť do chladničky. Pre dlhšie uskladnenie treba pripraviť pesto či tinktúru alebo listy zmraziť.

Listy zberajte, pokým nezačne rastlina kvitnúť drobnými bielymi kvetmi. Pretože potom už nemajú takú chuť ani toľko vitamínov.

Viac informácií a zaujímavostí aj chutných receptov nájdete v aktuálnom vydaní časopisu Záhradkár 2018/3 v predaji to 15.marca 2018.

Informácie o možnostiach predplatného TU.