Praktický a jednoduchý VIDEOnávod! Vyrobte vtáčiu búdku a pomôžte operencom

Je známe, že v zime sú užitočné napríklad sýkorky. Verili by ste, že dokážu vo vašom ovocnom sade skonzumovať až 80 % húseníc obaľovača jablčného? A to je len tento jeden škodca. Naozaj sa oplatí vytvoriť im pohostinné prostredie. Škodcov tak hravo zvládnete ak k sýkorkám ešte pridáte lepové pásy, feromónové či alkoholové lapače.

Nákres vám pomôže

Celú búdku si najskôr nakreslite, postačí jednoduchý náčrt. Premyslite si rozmery aj tvar. Najjednoduchšia je so štvorcovým alebo obdĺžnikovým pôdorysom a prostou strieškou. Samozrejme tí zručnejší s dostatkom času dokážu vykúzliť aj búdku podobnú domčeku. V prvom rade by mala splniť účel. Nezabudnite na vhodné umiestnenie, chránené pred mačkami aj častým pohybom ľudí.

Budete potrebovať

- dosky ( zo smrekového dreva alebo osb dosky )

- klince alebo samorezky

- kladivo

- pílku

- meter

1 Podľa nákresu napíľte dosky na požadované rozmery. Jednoduchú búdku vyrobíte tak, že si zhotovíte 4 dosky o rozmere 13x28 cm. Vzniknú štyri bočné steny. Dno búdky prispôsobte vzniknutému otvoru. Presné miery sa nedajú napísať, závisí to na hrúbke dosiek, ktoré použijete. Strechu naplánujte tak, aby mierne siahala nad bydlo a nech prekrýva aj steny búdky z každej strany.

2 Jednotlivé kusy pospájajte klincami alebo samorezkami, kto čo má. Aby sa vám to robilo jednoducho, postavte dve dosky na dlhšiu hranu ďalej od seba. Položte na ne tretiu stranu, tak aby nepresahovala okraje. A pevne ich spojte.

3 Štvrtú stenu, ktorá bude zároveň aj predná zatiaľ neupevňujte. Urobte na nej otvor, ktorým sa vtáčiky dostanú dovnútra. Nemal by byť príliš veľký, aby boli mláďatká chránené. Pod otvor ešte pripravte dierku pre bydlo.

4 Pripevnite ešte bydlo a strechu. Na bydlo použite pevný kolík, ktorý zatlčiete do pripravenej dierky pod vstupom do búdky. Strechu naplánujte vo väčších rozmeroch. Mala by zčasti prekrývať bydlo a aj okraje stien.

Zdroj: youtube/RCexperimental

Malý tip na záver

Na lepšie prúdenie vzduchu a odvádzanie vzniknutej či vniknutej vlhkosti navŕtajte do dna búdky zopár drobným dierok.

