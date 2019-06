7 zaručených účinkov ústnej vody v záhrade

Uvádza sa, že zatiaľ na žiadnej ústnej vode nebol uvedený neblahý vplyv na rastliny. Predpokladá sa, že to tak ani nebude, keďže aj naša ústna dutina je svojím spôsobom živý organizmus. A my ústnu vodu používame bez ujmy, no s blahodarným účinkom proti škodlivým baktériám. Postupným skúšaním na vlastných rastlinách šikovní záhradkári zistili, že neriedaná ústna voda účinkuje proti krčkovej hnilobe orchideí. Správnym pomerom riedenia môžete tento univerzálny prípravok použiť aj na čiernu škvrnitosť ruží či múčnatku.

Na všetky druhy múčnatky i ostatné hubové choroby

Nie je potrebné postriekanie celej rastliny aj so zdravými časťami. Stačí postrek aplikovať iba na postihnuté miesta. Roztok ústnej vody namiešajte v pomere 3:1 (voda k ústnej vode).

Odradí aj domáce zvieratko

Mnohokrát sa písalo, aké rastliny by ste mali pestovať v byte, aby nepoškodili domácemu zvieratku. S repelentom z ústnej vody sa nemusíte obávať, že bude vaša mačka niektorú z izboviek ochutnávať. Rovnako mu aróma z ústnej vody nevonia ani na miestach, ktoré zvykne označkovať močom. Ak sa to netýka rastlín, ale nábytku, postriekajte ho pokojne aj neriedenou ústnou vodou. Donúti ich to vykonať potrebu na predvolenom mieste.

Zatočí aj s voškami

Vyhnite sa použitiu chemických postrekov proti voškám a nahraďte ich roztokom ústnej vody s vodou v pomere 1:1. Na posilnenie účinku môžete pridať ešte rovnaké množstvo tekutého mydla.

Hnojivo s prídavkom piva

Nemáme recept odskúšaný, v každom prípade hovorí o zmiešaní o množstve približne jednej šálky dusíkatého hnojiva, ústnej vody, epsomskej soli, tekutého mydla a jednej plechovky piva. Aplikujte v intervale raz za tri týždne.

Repelent proti otravnému hmyzu

Netešte sa, že ním úplne nahradíte komerčné výrobky, ale efekt s uspokojivým účinkom sa dostaví. Postriekajte ním najmä okolie, v ktorom sa cicajúci záškodníci vyskytujú. Na telo si aplikujte riedený roztok, eukalyptový extrakt v ňom obsiahnutý hmyzu nevonia.

Prevonia neatraktívne zákutia

Ústnu vodu použite ako osviežovač vzduchu v záhrade všade tam, kde cítite zápach z rozkladajúceho sa rastlinného materiálu. Prípadne na miestach so zvýšenou prítomnosťou mikroorganizmov a baktérií, ktoré sú za hnilobný proces zodpovedné.

Na dezinfekciu

Ako sme už spomínali, ústna voda je určená na vyčistenie ústnej dutiny od baktérií a presne tento aspekt využite v záhrade na dezinfekciu náradia. Neriedeným prípravkom očistite záhradné nožnice alebo iné drobné náradie, ktoré prichádza do styku s vnútorným prostredím rastliny.

