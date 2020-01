Je výborné! Týmto hnojivom preberiete kvety aj zeleninu

Ostávajú z nich šupky, ktoré hádžeme do koša alebo do kompostu.Autor: Shutterstock

Okrem dusíka rastliny na svoj rast, kvitnutie a tvorbu úrody nutne potrebujú aj draslík. Jeho bohatým zdrojom sú samozrejme chemicky namiešané koktaily, chémiu však dokážete i nahradiť. Jednoducho si vyrobíte domáce hnojivo z banánových šupiek. Na jeho prípravu existuje niekoľko receptov, ako aj metód. My sme si zvolili, nazvime to mokrú cestu.

Bohatý obsah

Ak si položíte otázku, prečo práve banány, tu je pár faktov. V prvom rade sú šupky z nich bohaté na spomínaný draslík. V sušine sa ho nachádza až 42 %. Zodpovedá totiž za transport vody v rastline (príjem aj výdaj), zúčastňuje sa na rastových procesoch - ak v pôde chýba, rastliny sú zakrpatené. Hneď druhý v poradí je v šupkách zastúpený fosfor, ktorý sa je dôležitý pri tvorbe kvetov, peľu aj plodov. Zúčastňuje sa na klíčení aj tvorbe koreňového systému. Okrem toho sú v nich zastúpené aj prvky ako horčík, sodík, síra, vápnik. Všetky sú veľmi dôležité na život rastlín.

Preto skôr než ich vyhodíte do koša, myslite na to, že sú ľahkou a hlavne lacnou alternatívou prírodného hnojiva.

Odpudí aj vošky

Tie totiž neznášajú vôňu banánov. Postačí na to lúh zo šupiek zriedený s vodou v pomere 5:1 (voda:lúh). Postrekovač sa snažte zasiahnuť celú rastlinu a voška si na ňu radšej nesadne. Zároveň postrek zaúčinkuje ako listové hnojivo.

Zbožňujú ho rajčiaky aj cesnak

Hnojivo pripravené z banánových šupiek chutí aj plodovej zelenine či cesnaku. Draslík v ňom obsiahnutý má pozitívny vplyv na veľkosť cesnakových cibúľ. Počas sezóny však potrebuje aj dusík, nie ale z priameho hnojenia organickým maštaľným hnojom. Rajčiaky vďaka nemu nasadia množstvo zdravých kvetov so životaschopným peľom. Úroda bude bohatá. Všetko za predpokladu správnej starostlivosti o zeleninu počas sezóny.

Usušte ich

Pevné hnojivo z banánových šupiek pripravíte ich sušením v rúre na teplote asi 60 stupňov Celzia počas 6 hodín (záleží na type rúry). Treba ich úplne dehydratovať. Použiť na to môžete aj klasickú sušičku na ovocie.

Ako hnojiť

Podobne ako každé hnojivo, ani toto prírodné nepoužívajte príliš často. Ak aplikujete hnojivo do pôdy, uistite sa, že nepríde do priameho kontaktu s koreňmi. Mohlo by ich popáliť. Pokiaľ hnojíte na list, dbajte, aby na rastliny nesvietilo priame slnko. Teda lepšie je postrekovať podvečer.

Banánový elixír života rastlín vyrobíte takto:

