Spoznajte úžasnú záhradu: Permakultúra vám zjednoduší život 

S permakultúrou sa často spája definícia, že je to systém, ktorý s prírodou nebojuje, ale spolupracuje. Hoci to znie ako fráza, je to fakt. Príroda je dostatočne múdra. Presne vie, čo robiť, aby sa rastlinám v záhrade darilo pri minimálnych vstupoch a s maximálnymi výnosmi.