Máme pre vás dobré rady! Letné hnojenie doplní zelenine potrebné živiny

1 Prečo hnojiť práve v strede pestovateľskej sezóny?

Prvé živiny z jarného hnojenia sú už pomaly spotrebované a tie, čo ostali, sú pre rastliny málo dostupné. Ľahké a priepustné pôdy napriek vyššej dávke hnojiva nie sú schopné živiny udržať. Preto najmä na týchto typoch pôd treba ich zásobu obnovovať.

2 Kedy je na prihnojenie najvhodnejší čas?

Najpresnejšiu potrebu hnojenia určí rozbor pôdy, no najavo to dávajú i samotné rastliny. Napríklad spomalený rast, ale aj blednutie listov bez akéhokoľvek iného príznaku choroby či škodcu. Na ľahkých pôdach začnite s prihnojovaním v strede júna. Ťažké pôdy hospodária so živinami o niečo lepšie, preto je aj hnojenie na nich o čosi efektívnejšie. Stačí si hnojivo nachystať na polovicu júla. Koreňovú zeleninu okrem reďkovky a petržlenu prihnojte už v júni. Ak pestujete rebarboru, špargľu či jahody, nezabudnite ich vyhnojiť po zbere úrody.

Čítajte tiež:

Vysievajte fazuľku! Máme pre vás tip na popínavú odrodu

Vysádzajte zeler buľvový na jesenný zber

3 Priemyselné či organické?

Umelé hnojivo je navrhnuté tak, aby dodalo rastline všetko, čo potrebuje, vo vyrovnanom pomere. Po výdatnej zálievke či daždi sa dobre rozpúšťa. Z tohto pohľadu je aj rýchlo a ľahko dostupné pre rastliny. Naopak, organické hnojivo potrebuje dlhší čas na rozklad. Môže to trvať aj dva týždne a to je pre zeleninu s krátkym vegetačným obdobím nevýhodné. Nie je však záťažou pre životné prostredie. Má priaznivý vplyv na pôdu a procesy v nej prebiehajúce. Je správne kombinovať organické hnojivá s priemyselnými, pretože zvyšujú ich účinnosť. Vhodná je rohovinová múčka, ktorá sa smie používať počas celej vegetácie. Ako organicko-minerálna zmes poskytuje rastlinám vyváženú výživu.

4 Tuhé či kvapalné?

Pri akútnom nedostatku živín je jednoduchšie použiť kvapalné hnojivo. Rastliny rýchlo dostanú, čo potrebujú. Nevýhoda spočíva v pravidelnej aplikácii, aspoň raz za týždeň. Pevné hnojivo sa ľahko aplikuje rozhodením. Živiny sa z neho uvoľňujú postupne, takže jedna dávka vystačí aj na niekoľko týždňov. Doma si môžete pripraviť hnojivový roztok z pevného granulovaného hnojiva. Dôležité je dodržať odporúčanú koncentráciu hnojiva, ktorá je uvedená výrobcom.

Viac rád nájdete v júnovom vydaní časopisu Záhradkár, ktorý je v predaji už len do18. júna 2018.

Časopis Záhradkár si môžete predplatiť TU.