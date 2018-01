Maštaľný hnoj nad zlato: Kedy a ako hnojiť?

Hnoj sa vždy musí zapracovať do pôdy alebo primiešať do kompostu.Autor: archív

Súčasťou hnoja sú stimulanty, ktoré podporujú rast a vývin pestovaných plodín. Zároveň pozitívne ovplyvňuje fyzikálne vlastnosti pôdy. Ťažké vyľahčuje a zvyšuje ich priepustnosť pre vodu, ľahké robí súdržnejšími a zvyšuje ich vodnú kapacitu.

Kedy hnojiť?

Najvhodnejším obdobím je jeseň. Treba však vedieť, že hnoj sa nepoužíva priamo. Vždy sa musí zapracovať do pôdy alebo primiešať do kompostu. Nesmiete ho po rozhodení nechať ležať na hriadkach. Čím dlhšie zostane na povrchu, tým viac dusíka uvoľňujúceho sa do ovzdušia stratíte. Navyše, hnoj musí byť dobre vyzretý a uležaný. Nikdy nie priamo spod zvierat.

Pôda by sa mala hnojiť každých tri až päť rokov dávkami tri až päť kilogramov na štvorcový meter. Hydinový, ale aj holubí trus použite v dávke jeden až dva kilogramy na štvorcový meter.

Na ľahších pôdach ho zapracujte do hĺbky 15 až 20 cm, na ťažších do 10 až 15 cm.

Osevné trate majú zmysel

Aby malo hnojenie naozaj plnohodnotný efekt, dodržiavajte zásady pravidelného striedania osevných tratí. V podstate stačí rozdeliť pestovateľskú plochu na tri časti a každý rok v jeseni jednu vyhnojiť.

Po čerstvom organickom hnojení začnite na jar v prvej trati pestovať hlúboviny – kapustu hlávkovú, pekinskú, kel kučeravý, hlávkový, ružičkový, karfiol, brokolicu. Hoci do tejto zeleninovej skupiny patrí aj kaleráb, skorým odrodám sa v prvej trati radšej vyhnite. Zasadiť však môžete priesady rajčiakov, paprík, vysiať uhorky, tekvice i melóny. Vhodné sú i skoré zemiaky, kukurica cukrová a výnimka medzi cibuľovou zeleninou – pór. Sú to plodiny, ktoré majú najvyššie nároky na rýchlo prístupné živiny.

V druhej trati, teda na hriadkach, ktoré ste vyhnojili v jeseni pred dvoma rokmi sa bude dariť všetkej koreňovej zelenine okrem zeleru, cibuľovinám s výnimkou už spomínaného póru a tiež listovým druhom, ako sú špenát alebo šalát. Hoci tieto plodiny vyžadujú vysoký obsah humusu, nemajú rady pôdy čerstvo vyhnojené.

Tretia trať, na živiny najchudobnejšia, je vhodná pre strukoviny – hrach, fazuľa, bôb, ale aj bylinky.