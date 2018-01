Maštaľný hnoj nad zlato: Ktorý je ten naj?

Ktorý je ten naj?

Hoci je vždy lepšie záhradkárčiť s akýmkoľvek hnojom než bez neho, pravda je, že medzi jednotlivými druhmi existujú rozdiely. Maštaľný hnoj malých hospodárskych zvierat, hlavne trus hydiny, obsahuje viac živín. Je suchší a má vyšší podiel organickej hmoty. Navyše, kvalitu hnoja môže ovplyvniť už samotný spôsob chovu zvierat, použitá podstielka či to, ako sa s ním zaobchádzalo počas uskladnenia. Rovnako od mladého hovädzieho dobytka bude menej hodnotný, pretože zvieratá ešte samy pre seba potrebujú viac živín.

I keď hnoj sa považuje za dokonalé hnojivo, treba vedieť, kedy a ako ho použiť, aby bolo hnojenie skutočne efektívne.

Kde ho zohnať?

Ak nechováte hospodárske zvieratá, najväčšiu šancu na zaobstaranie potrebného množstva hnoja máte v lete. Hoci je čoraz častejšie považovaný za nedostatkový tovar, zopár ponúk, napríklad na internetových fórach o záhradkárčení určite nájdete.

Do jesene ho treba uskladniť tak, aby bol použiteľný už ako čiastočne rozložený. Lepšie sa tak zapracuje do pôdy. Ideálne je miesto v polotieni, kde nebude rýchlo vysychať. Pod kopu môžete nasypať asi 15 cm vrstvu rašeliny, ktorá do seba vsiakne látky vyplavené dažďom.

Kedysi sa dokonca odporúčalo ukladať hnoj v 25 cm vrstvách tak, že každá bola ešte oddelená niekoľkými centimetrami rozdrobeného kompostu. Kompostovou zeminou, ktorá počas uskladnenia nesmela vyschnúť, sa na záver ešte celá kopa prekryla. Dnes už však takto prácne maštaľný hnoj uskladňuje málokto.