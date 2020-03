Nahradí obyčajné vajce drahé hnojivo? Vyskúšajte!

Vajíčka v sebe ukrývajú vysoký obsah vápnika, popri ňom sa v nich nachádza aj nejaké to percento dusíka a fosforu. Rastliny tieto živiny vedia zužitkovať, takže naozaj stojí za zváženie ich použiť. I napriek tomu, že niektorí záhradkári odporúčajú použitie celého vajca, osobne by som sa tomu radšej vyhla. Zápach, ktorý sa môže šíriť po pozemku, nebodaj v skleníku príjemný nebude. Škrupiny však smelo použite, najlepšie podrvené na čo najmenšie kusy.

Sú zdroj živín

Rastliny na rast a tvorbu úrody nevyhnutne potrebujú výživu. Napríklad taký vápnik, ktorého je vo vajíčkach naozaj dosť, je dôležitý na udržanie priaznivých vlastností pôdy. Okrem toho je cennou látkou vo výžive rastlín, pretože sa zúčastňuje na pevnosti bunkových stien, na raste koreňovej sústavy. Vďaka vápniku rastliny ľahšie znášajú zimu a s ňou spojený mráz, celkovo sú odolnejšie proti chorobám a škodcom. Jeho nedostatok sa odráža spočiatku len na rastovom vrchole a neskôr prechádza nižšie. Okraje listov nekrotizujú a skrúcajú sa.

Okrem vápnika sa vo vajíčkach nachádza dusík zodpovedný za hladký priebeh fotosyntézy a tvorbu asimilátov. Pokiaľ ho má rastlina v pôde málo, rastie pomaly, listy nemajú atraktívne zelené sfarbenie. Naopak jeho prehnaný obsah má za následok bujný rast, slabú imunitu rastlín a s tým spojenú náchylnosť na choroby. Dusíkom prehnojené rastliny bývajú menej výživné, pretože sa v nich nachádza menej vitamínu C, ťažko znášajú chlad (najmä mráz), zle sa skladujú.

Vo vajíčkach nájdete aj fosfor, živinu zodpovednú za tvorbu kvetov a zvýšenie úrody. Ak má rastlina tohto prvku málo, znižuje sa v nej aj obsah vitamínov zo skupiny B, a zároveň jej listy nadobúdajú sýto-zelené až fialové sfarbenie. Pre záhradkára je najhorší fakt, že pri nedostatku fosforu rastlina rastie pomaly, zle kvitne a odďaľuje sa dozrievanie plodov.

Aj napriek všetkým benefitom vajíčok nevyraďte používanie hnojív v záhrade úplne, snažte sa však nájsť zlatú strednú cestu, ktorá nezaťaží našu prírodu viac, ako už je.

3 spôsoby použitia

Na výber máte tri možnosti. Prvá je, že celé vajce položíte do výsadbovej jamy, nech už je to v záhrade, alebo v nádobe. Všetky živiny sa postupne do pôdy uvoľnia v procese rozkladu. Tu je však otázne, ako to dopadne, aj keď záhradkári to odporúčajú. My to vyskúšané nemáme. V každom prípade k rozkladu nedôjde ihneď, ale postupne. Vnútro vajíčka sa začne kaziť (vznikne záprdok), okrem nepekného slova je ešte horší zápach sírovodíka, ktorý sa bude v záhrade šíriť. Nepríjemný odor je lákadlom na potkany, ktoré zaručene v záhrade nik nechce.

Druhá a lacnejšia, praktickejšia a určite voňavejšia je možnosť odkladania škrupín. Tie môžete podrviť a zapraviť do pôdy.

Vajíčka však môžete rozbiť tak, aby sa dali naplniť substrátom a použiť na sejbu semienok zeleniny. Semenáčiky následne netreba pikírovať, iba ich jednoducho vysadíte do črepníka aj so škrupinkou. A potrebné živiny sa uvoľnia tam.

