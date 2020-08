Nenechajte hriadky prázdne. Je tu vhodný čas na zelené hnojenie!

Rastliny zapracujte do pôdy len plytko.Autor: profimedia.sk

Hoci zelené hnojenie nie je tým pravým hnojením, ako ho poznáte (maštaľným hnojom či kompostom), ide určite o jednu z najrýchlejších, najmenej prácnych a najlacnejších foriem zúrodňovania pôdy.

Pri tomto spôsobe sa na prázdnu, odburinenú a skyprenú pôdu nahusto vysievajú niektoré z nasledovných rastlín:

facélia

horčica

žerucha

vika

repka

lucerna

hrach

bôb

pohánka

sója

lupína

a iné. Samozrejme, môžu sa použiť i takzvané miešanky, čo sú zmesi týchto rastlín.

Voľba rastliny pritom vychádza z osevného plánu. Na plochu, kde ste pestovali ako hlavnú plodinu strukoviny, nebudete používať na zelené hnojenie hrach či bôb. Platí to i opačne. Na plochu, kde ste použili na zelené hnojenie repku, nevysadíte hlúboviny. Preto je dobré mať naplánované, akú plodinu a kam budete vysievať.

Najuniverzálnejšou plodinou je facélia, nakoľko nepatrí medzi naše domáce druhy a nie je teda príbuzná zo žiadnymi bežne pestovanými rastlinami.

Ako na to?

Pôdu odburiňte, prekyprite a husto vysejte a v prípade sucha zalievajte, kým rastliny nevzídu. Siať môžete na jar alebo po zbere úrody až do polovice októbra. V období kvitnutia, teda ešte pred tvorbou semien, rastliny polámte hrabľami alebo lopatou, nechajte pár dní zvädnúť a zapravte len plytko do pôdy. Čas medzi zapracovaním zeleného hnojenia a výsevom hlavnej plodiny by mal byť štyri týždne.

Výhody zeleného hnojenia

dodáva pôde živiny a mikroorganizmom potravu

a mikroorganizmom ozdravuje pôdu a zlepšuje jej kvalitu

pôdu a zabraňuje rastu burín

nedochádza k veternej a vodnej erózii

je najmenej náročným spôsobom, ako zúrodniť pôdu

Podľa typu pôdy

ľahká: hrach, vika, lupína, komonica, ďatelina purpurová

stredne ťažká: pohánka, repka, horčica, ďatelina, vika, sója, bôb

ťažká: horčica, vika, hrach

Čítajte aj:

7 TOP trvaliek vhodných na extrémne suché a slnečné miesta!

Krásna záhrada ju stojí minimum času a námahy! Záhradná architektka prezradila svoje overené vychytávky

Tieto musíte mať! TOP 7 NAJVOŇAVEJŠÍCH rastlín pre podmanivú arómu v záhrade po celý rok