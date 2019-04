Oplatí sa! Záhradná nástielka plní v záhrade dôležitú úlohu

O ich popularite svedčí fakt, že v novom miléniu na nich vyrástlo doslova celé ekonomické odvetvie. Jeho hnacím motorom je hlavne túžba po bezúdržbovej záhrade. Žiaľ, záhradnícka prax pojem bezúdržbový nepozná. Dokonca i tá najlepšie založená záhrada je bez správnej a pravidelnej starostlivosti odsúdená na zánik. V snahe o zníženie potreby práce tak odborníkom nezostalo nič iné, ako hľadať inšpiráciu v prírode. Práve pochopenie prírodných zákonitostí a inšpirovanie nimi ukazuje správnu cestu. Výnimkou nie je ani nastieľanie, proces, ktorý sa prirodzene deje neustále a funguje milióny rokov. Nasledujúce riadky vám poradia, ako dosiahnuť, aby bola záhrada skutočným kúskom prírodného raja.

Nástielka a jej úloha

Tento rôznorodý materiál sa rozprestiera po povrchu pôdy, aby obmedzil rast burín, zamedzil vyparovaniu vody, zlepšil vlastnosti pôdy a znížil jej eróziu, pôsobil dekoratívne. Nastieľať môžete organickým (kôra, drevná štiepka...) alebo anorganickým (drvené kamenivo, textílie...) materiálom.

Komplikovaná kôra

Bezpochyby patrí k najpoužívanejším. Nie vždy je však taká ideálna, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Najviac sa používa kôra borovicová, smreková, prípadne smrekovcová. Samostatnou kategóriou je píniová, trvanlivejšia, estetickejšia a pre rastliny o niečo lepšia ako kôra z domácich drevín. Zároveň je však niekoľkonásobne drahšia. Navyše sa k nám dováža, a tak zanecháva vysokú uhlíkovú stopu. Samozrejme, aj kvalitná kôra z dovozu by sa mala upraviť preparením, aby sa zabránilo nežiaducemu šíreniu podkôrnych škodcov.

Použitie kôry ako nástielky so sebou prináša niekoľko významných a často podceňovaných rizík. Keďže je to materiál so širokým pomerom C : N, pri rozklade sa odoberá dusík z vrchnej vrstvy pôdy, čím sa vysadené rastliny ochudobňujú o živiny. Riešením je správna aplikácia dusíka prostredníctvom pomaly rozpustných hnojív. Dažďom a závlahou dochádza k vyplavovaniu fenolov, ktoré obmedzujú rast rastlín. Pôda sa vo vrchnej vrstve výrazne okysľuje, čo môže spôsobiť problémy hlavne vápnomilným trvalkám. Stabilná vlhkosť a prehrievanie zeminy pod nástielkou tvoria vhodné prostredie na rast nežiaducich húb. Tieto negatívne účinky sa môžu prejavovať rôzne, hlavne v závislosti od typu pôdy.

Kôra je vhodná skôr pre podrastové rastliny, pre ktoré je takto nastlané stanovište prirodzenejšie. Pod korunami stromov navyše nedochádza k významnému prehrievaniu pôdy.

Prízrak záhrad – syntetické textílie

Výrobky zo syntetických vlákien – čierna tkaná a netkaná textília – sa zdali zázračným riešením problému s burinami. Do záhrad sa preto rýchlo rozšírili. Presvedčivým argumentom na ich používanie vždy bola spoľahlivá priepustnosť vody a vzduchu. Problémy však nenechali na seba dlho čakať. Kôra sypaná na textíliu sa rýchlo stráca a franforce čiernej textílie vejú vo vetre. Oveľa väčším problémom je však to, čo sa deje pod povrchom pôdy. V dôsledku obmedzenia výmeny vzduchu a zníženého vyparovania dochádza k anaeróbnym procesom. Pôda zostáva glejová, zapácha, znižujú sa počty pôdnych mikroorganizmov. Výsledkom je mŕtva zemina, v ktorej rastliny len sťažka prežívajú. Pravidelná závlaha záhonov celý proces ešte výrazne urýchľuje.

Súčasný trend – minerálna nástielka

Novým trendom posledných rokov je používanie minerálnej nástielky. Kamenivo rôznej frakcie sa priamo na povrch pôdy rozprestrie v hrúbke 3 až 5 cm. Aby takéto nastieľanie splnilo účel, kamenivo by nemalo obsahovať frakciu menšiu ako 8 mm, pri láve menej ako 2 mm. Použitie takejto nástielky z lokálnych zdrojov je tiež ekonomicky výhodné riešenie.

Hodí sa do výsadieb so suchomilnými trvalkami, do skaliek. Použitie v kombinácii s textíliou sa však neodporúča. Ak pozemok pred nastlatím zbavíte vytrvalých burín a dodržíte správnu hrúbku nástielky, ďalšie v pôde spravidla neklíčia, keďže väčšina burín klíči z povrchu pôdy do hĺbky 3 cm. Navyše, kamenivo je materiál bez živín, ktorý rýchlo obsychá. V takomto prostredí sa preto dokáže presadiť len málo druhov burín.

Nové nekonvenčné materiály

Možnosti nastieľania sa neustále rozširujú a na trhu rýchlo pribúdajú nové materiály. Aj v tomto odvetví je moderná recyklácia. Odpad, ktorý často končil na skládkach či v komposte, vám môže ešte výborne poslúžiť.

Lístie

Lístie zo stromov je najprirodzenejším nastieľacím materiálom, ktorého je v každej záhrade dostatok. Ako prirodzená nástielka výborne funguje v kombinácii s podrastovými trvalkami. Zároveň im v zime poskytne ochranu pred mrazom. Rýchlo sa rozkladá a pôdu obohacuje o humus. Na tento účel však nepoužívajte ťažšie rozložiteľné lístie, napríklad z topoľa alebo orecha.

Drevená štiepka

Použitie drevnej štiepky, rozdrvených konárov či celých kmeňov listnatých drevín so sebou prináša podobné riziká ako nastieľanie kôrou. Väčšinou však nedochádza k takému výraznému okysleniu pôdy. Keďže má tento materiál nižšiu estetickú hodnotu, používa sa skôr pri extenzívnych veľkoplošných výsadbách.

Menej známa je štiepka z ozdobnice, ktorá vzniká sekaním suchých stebiel ozdobnice obrovskej (Miscanthus gigantheus). Táto tráva sa začína pestovať ako pokrokový zdroj biomasy. Pokusy v zahraničí ukazujú, že nie je vhodná len ako palivo. S úspechom sa môže použiť aj ako nástielka. Má neutrálne pH a prirodzene sa rozkladá. Na pôdu sa rozprestiera v hrúbke 5 až 7 cm, efektívne potláča klíčiace buriny. Časom oxiduje na prirodzenú sivohnedú farbu. Aj sami si môžete takýto materiál ľahko vyrobiť. Po reze vysokých okrasných tráv v predjarí steblá nevyhoďte na kompost. Nasekajte ich alebo narežte na menšie kúsky a použite na nastlanie trvalkových záhonov, zeleninových hriadok či pôdy v okolí kmeňov ovocných stromov.

Odpad

Veľmi účinnou nástielkou sú aj plevy, teda odpad, ktorý vzniká pri spracovávaní obilnín, hlavne plevy z ryže, u nás však skôr ľanu. Pozor treba dávať najmä na ich kvalitu, aby neobsahovali výmrv a semená burín.

Prirodzený a dostupný materiál vhodný skôr do zeleninovej záhradky je slama. Komerčne sa úspešne používa napríklad pri pestovaní jahôd. Podobne ako pri plevách je problémom najmä výmrv.

Kompost

Ani kompost nemusíte vždy zapracovať do pôdy. Hlavne kvalitný je veľmi vhodný materiál na nastielanie. Obľúbený je v permakultúrach a pri ekologickom pestovaní.

Rohože

Na nastielanie možno použiť aj rohože vyrábané z recyklovaného papiera. Ich životnosť je v závislosti od druhu výrobku rôzna – niekoľko mesiacov až rokov. Sú úplne biologicky odbúrateľné a nezaťažujú životné prostredie. Používajú sa samostatne alebo sa prekrývajú ďalším materiálom. Efektívne potláčajú jednoročné buriny. V domácich podmienkach môžete použiť novinový papier (nie časopisový), ktorý položíte na povrch pôdy minimálne v dvoch až troch vrstvách.

Na ochranu svahov proti erózii sa používajú jutové a kokosové rohože s okami. Sú rovnako úplne biologicky odbúrateľné. Na trhu sa však objavujú už aj plné so životnosťou jeden až tri roky. Ich základom je kokosové vlákno alebo slama a ako výstuž juta. Môžu obsahovať i trávne osivo. Sú vhodnou alternatívou syntetických textílií hlavne však pre výsadby verejnej zelene.

