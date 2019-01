Sneh v záhrade. Viete, kde škodí a kde, naopak, pomáha?

Presne vie, kde mu pomáha a kde, naopak, škodí. Sneh v záhrade rozhodne má svoje miesto, ale i tu platí – všetko s mierou.

Aby nepolámal konáre

Hlavne vždyzelené stromy a kry môže nenávratne poškodiť. Ťažký a mokrý sneh na konároch s listami či ihličím dobre drží. Čoraz viac ohýbajúce sa dreviny nápor jeho hmotnosti často nevydržia. Po zime sa preto stáva, že stĺpovité tuje či krásne tvarované živé plody končia rozlámané. Takéto škody sa niekedy nepodarí napraviť ani za celú sezónu. V zime je preto dôležité sneh z okrasných stromov i krov pravidelne a ešte skôr, ako na nich primrzne, striasať. Zmrznuté konáre sú veľmi krehké, preto vždy postupujte opatrne. Už v jeseni by ste mali zviazať hlavne stĺpovité tvary ihličnatých drevín, pri ktorých sú poškodenia ťažkým snehom najčastejšie.

Prirodzená izolácia

Viac než inde je snehová pokrývka vítaná na záhonoch. Je to ideálna a prirodzená izolácia, ochrana trvaliek, ale aj pôdy, pred negatívnymi účinkami silného mrazu. Topiaci sa sneh navyše s príchodom jarného oteplenia rastlinám dodá potrebnú vlahu.

Zasnežený trávnik

Sneh je výbornou izoláciou aj na trávniku, ale len do času, kým naň nezačnete šliapať. Miesta, na ktoré budete opakovane stúpať, sa na jar začnú topiť ako prvé. Ak sa však opäť ochladí, zmrznuté steblá zostanú krehké a náchylné na poškodenie. S príchodom jari sa na veľmi zošliapanom trávniku môžu objaviť holé miesta či zvýšiť výskyt plesne snežnej.

Kam s ním?

Čistý sneh z chodníka či terasy neodhadzujte na jedno miesto. Vytvoríte veľkú kopu, ktorá sa bude pri jarnom odmäku pomalšie roztápať. Na trávniku to môže opäť znamenať zvýšené riziko výskytu plesne snežnej, v záhone si budete musieť dlhšie počkať na rozkvitnuté snežienky a ostatné skoré cibuľoviny. Radšej ho rovnomerne porozhadzujte na viaceré záhony alebo použite ako závlahu vo vykurovanom skleníku. V tenkej vrstve ho porozhadzujte na pôdu.

Aby bol chodník bezpečný

Na chodníkoch je v zime často problematický hlavne ľad. Tvorí sa po odhrnutí snehu, keď jeho zvyšky roztopí poludňajšie slnko, aby vzniknutá voda neskôr opäť primrzla. Aj tento problém ľahko vyriešite vhodným posypom proti namŕzaniu. Samozrejme, netreba hneď siahať po kuchynskej či priemyselnej soli. Iste viete, že základom chemických posypových zmesí je agresívny chlorid sodný. Po tom, ako sa ľad roztopí, ľahko sa môže spolu s vodou dostať do pôdy a negatívne ovplyvniť jej vlastnosti – spôsobiť vyplavovanie draslíka, vápnika, horčíka, zmeniť štruktúru, zvýšiť pH. Na posyp spevnených plôch v záhrade preto použite radšej piesok, napríklad aj z detského pieskoviska, ktorý si však do nádoby pripravte ešte pred silnými mrazmi. Vrstva, ktorú na zľadovatenom chodníku vytvorí, bude dostatočne drsná na to, aby sa vám nešmýkalo. Ak máte kozub a kúrite drevom, dobrým riešením je aj popol. Jeho nevýhodou je asi len to, že na jar treba čierne fľaky, ktoré zanechá, vystriekať prúdom vody.