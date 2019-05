Toto musíte vyskúšať! Pripravte si kvalitný kompost len za 18 dní

O tom, že slepačí trus je skvelé hnojivo plné hodnotných živín pre rastliny, vie azda každý. Zároveň je známy fakt, že takáto zálievka môže pomerne výrazne zapáchať. Ako teda uplatniť výhody slepačieho trusu a získať kvalitné hnojivo s minimálnym zápachom za čo najkratší čas?

Vyskúšajte Berkeley metódu horúceho (rýchleho) kompostovania. Tento spôsob bezpečného spracovania organických materiálov len za 2-3 týždne vyvinuli na Kalifornskej univerzite v Berkeley. Dá sa uplatniť aj pri burinách s dozretými semenami, lebo teplota v kompostovacej hromade dosahuje také vysoké teploty, že väčšinu semien a rastlinných patogénov zničí.

Ak sliepkam doprajete slamovú podstielku v hrubej vrstve, pri rozklade získate 30 dielov uhlíka a diel dusíka. Je to perfektná pomerová rovnováha na to, aby ste vytvorili horúcu kompostovaciu hromadu. Navyše, ak ste počas zimy sliepkam dopriali hobliny či piliny, v kurníku by mal byť dostatok suchého materiálu napriek nahromadenému trusu.

Kompost za 18 dní: Ako na to?

1 Hoci by sa mohlo zdať, že ide o vysokovedeckú metódu, opak je pravda. Tak ako pri akomkoľvek kompostovaní, všetko sa začína zberom vhodného materiálu. V tomto prípade ide o použitú podstielku z chovu hydiny obsahujúcu trus, slamu, seno, hobliny či piliny. Už teraz máte dodržané prvé pravidlo obsahu mokrej a suchej suroviny, teda tej, ktorá je bohatá na uhlík, aj tej, ktorá obsahuje dostatok dusíka.

2 Druhým krokom je príprava dostatočne veľkej kompostovacej hromady. Mala by mať aspoň 1 m³, čo je ideálna veľkosť pre mikroorganizmy, ktoré budú svojou činnosťou produkovať teplo. Pri tejto veľkosti budú aj tepelné straty minimálne a horúce kompostovanie bude dobre fungovať.

3 Pôdu pod budúcim kompostom polejte vodou, čím zabezpečíte, že vlhkosť z hromady nebude tak rýchlo vsakovať do pôdy.

4 Následne vrstvite materiál, v prípade použitia len hydinovej podstielky ju môžete, ale nemusíte prekladať trochou záhradnej zeminy a nasekaných zelených zvyškov rastlín. Každú vrstvu zalejte vodou.

Z miesta na miesto

Deň založenia hromady je prvým dňom kompostovania. O tri dni, teda 4. deň kompostovania, ju prehoďte o kus vedľa. Z hromady by sa už malo mierne pariť. Takéto prehodenie doslova z miesta na miesto každý druhý deň zopakujte, teda 6., 8., 10., 12., 14. a v 18. deň kompostovania, a podľa potreby prelejte trochou vody. Kompost musí medzi jednotlivými prehodeniami vždy jeden celý deň odpočívať.

Na 18. deň by už mal byť použitý materiál v hromade pekne rozložený, tmavý a na dotyk horúci. Nemala by tam zostať žiadna nerozložená organická hmota. Pred rozhodením v záhrade ho nechajte deň po poslednom prehodení odpočívať, aby mierne vychladol.