Máme pre vás praktické rady na hnojenie záhrady v marci

Hnojenie v zeleninovom záhone vplýva na kvalitu dopestovanej úrody. Je na vás, po akom druhu hnojiva siahnete – či organickom, alebo anorganickom. Na intenzívne obrábanej pôde oba druhy slúžia na doplnenie živín, ktoré rastliny potrebujú na svoj rast. Prednostne by mali byť použité organické zložky, ktoré pozitívne vplývajú na pôdny život. Ak sa však chcete tešiť z kvalitnej úrody, treba siahnuť aj po umelých hnojivách, ktoré chýbajúce živiny v pôde doplnia. Pri ich aplikácii však treba dobre poznať nároky plodiny. Takisto by ste mali vedieť, akú pôdu máte v záhrade i to, ako rýchlo má hnojivo zaúčinkovať.

Pôda je živý organizmus

Zdravá, úrodná pôda je zásobáreň živín pre korene rastlín. Na rast a rodivosť má veľký vplyv pôdny život. Preň je dôležitý obsah humusu v pôde, ktorý sa zvyšuje pridaním rastlinných a živočíšnych zvyškov. Mikroorganizmy humus ďalej spracovávajú, stmeľujú do hrudiek, čo napomáha pórovitosť pôdy. Vďaka nej je v pôde aj dostatok vzduchu, napríklad pre dážďovky. V záhrade však dochádza k narušeniu tohto kolobehu, preto treba neustále obrábať a hnojiť pôdu. Dopĺňanie živín umelými hnojivami by však malo byť len doplnkom k organickým látkam.

Ktoré hnojivo použiť

Každé balenie obsahuje tabuľku s nápovedou, aké obsahové látky sa v hnojive nachádzajú a v akom množstve. Je dobré poznať požiadavky rastlín, ktoré zakúpeným hnojivom chcete prihnojiť. Napríklad ovocné stromy v trávniku na ťažkej pôde treba v januári až vo februári prihnojiť umelým hnojivom, a to od kmeňa až po koniec obvodu koruny. Pre jabloň v plnej rodivosti sa odporúča dávka čistého dusíka 100 g na 10 m2. Z tejto dávky by ste mali na začiatku pučania aplikovať približne 50 percent. A zvyšok si rozdeliť na dve dávky, po odkvitnutí a po júnovom opade. Zelenine na zásobné hnojenie v jarnom období vyhovuje viac organické hnojivo ako zdroj humusu.

Kedy sa dostaví účinok

Organické hnojivo vyživí porast až o niekoľko mesiacov, potrebuje čas na rozklad. Maštaľnému hnoju to trvá od jesene až do jari. Minerálne hnojivá stačí aplikovať pred dažďom. Pomerne rýchlo sa rozpustia a sprístupnia koreňom. Nevýhoda je ich rýchle vymývanie, najmä na ľahkých piesočných pôdach. Rozličné je aj množstvo, ktoré do pôdy pridávate. Na to, aby organické hnojivo splnilo svoj účel, je potrebná veľká masa. V závislosti od plochy sa počíta s kilogramami až tonami. Zatiaľ čo minerálne živiny ostávajú na úrovni gramov až kilogramov.

Výživa je hnací motor

Dusík má za úlohu posilniť rast rastlín. Jeho bohatú zásobu v pôde naznačujú veľké sýtozelené listy. Najviac ho rastliny potrebujú v predjarnom a jarnom čase, keď prednostne investujú živiny do rastu vegetatívnych orgánov, ktoré neskôr vyživia budúcu úrodu. Väčšina zeleninových druhov potrebuje dodať tretinu až polovicu celoročnej dávky dusíka na začiatku sezóny.

Inak je to s draslíkom a fosforom, ktoré majú na starosti kvitnutie a vyzrievanie pletív. Fosfor s vápnikom zlepšujú kyprosť pôdy. Podieľajú sa na tvorbe koreňov, plodov aj semien. Draslík pomáha rastlinám lepšie sa brániť pred nepriazňou počasia (mráz), ale aj odolávať škodcom a chorobám. Draslík s fosforom majú vyššie zastúpenie v hnojive počas sezóny a pred zimou.

Jar v ovocnom sade

Ihneď ako to počasie a stav pôdy dovolia, začnite s prihnojovaním. Ak ste ovocné dreviny hnojili do zásoby fosforom a draslíkom na jeseň, prispôsobte tomu druh a dávku hnojiva. Môžete použiť kombinované alebo NPK hnojivo. Hnojiť môžete aj čistým dusíkom v liadkovej forme s vápencom v dávke asi 200 g na 10 m2. Jablone potrebujú doplniť dusík, keď prírastky na jednoročnom dreve nepresiahnu dĺžku 30 cm. Na jahody použite špeciálne hnojivo, výber je bohatý. Na jar ich na ľahkých pôdach prihnojte granulovaným hnojivom. Bujné rastliny a dobre zásobené pôdy hnojiť netreba. Drobné ovocie na ťažkej pôde hnojte už koncom februára až začiatkom marca. V polovici mesiaca pokračujte aj na stredných a ľahkých pôdach. Vhodné sú hnojivá s postupným uvoľňovaním zapracované do pôdy. Použitím bentonitu a kompostu na ľahkých pôdach zlepšíte ich štruktúru. V prípade, že pôdu v okolí rastlín nenastielate organickým materiálom, doplňte organické hnojivo s obsahom NPK. Vhodné je univerzálne, ktoré použijete aj pri zelenine či okrasných kvetoch. Neobsahuje škodlivé prvky a je zložené z výlučne prírodných zložiek. Okrem NPK v ňom nájdete vápnik a horčík. Záhony nastielané slamou alebo kôrou prihnojte minerálnym hnojivom. Najskôr pôdu okolo rastliny očistite a až potom aplikujte hnojivo. Čučoriedky potrebujú znížiť pH pôdy. Môžete na to použiť hnojivo na rododendrony. Nezabudnite doplniť rašelinu.

Na úžitkovej hriadke

Univerzálny recept na hnojenie zeleninovej záhrady neexistuje. Každá skupina zelenín a dokonca každý jeden druh má svoje špecifiká. Vo všeobecnosti pri hnojení treba prihliadať na zaradenie druhov do tratí po hnojení maštaľným hnojom. Najlepšie znášajú maštaľný hnoj rozhodený na hriadkach na jeseň plodové a hlúbové zeleniny. Naopak, koreňová a cibuľová zelenina si s ním vystačí na pôde vyhnojenej pred dvomi rokmi. Plodovú zeleninu sa odporúča prihnojovať priebežne počas sezóny. Predvýsadbová príprava zahŕňa aplikáciu granulovaného hnojiva na jar asi tri týždne pred sadením. Kľúčový je pomer dusíka, fosforu a draslíka, keď dusík nesmie prevládať. Pri paprike myslite aj na dostatok vápnika, predídete hnilobe vrcholov plodov. Uhorky potrebujú vyrovnaný pomer dusíka s draslíkom od výsadby až do obdobia tvorby plodov. Následne treba mierne zvýšiť množstvo draslíka. Pri hlúbovej a listovej zelenine si dajte pozor na hnojenie dusíkom. V listoch sa pri prehnojení hromadia škodlivé dusičnany. Pri karfiole nezabudnite tri týždne pred výsadbou priesad pridať do pôdy molybdénan sodný. Doplníte ním dôležitý molybdén na ochranu pred vyslepnutím ružíc. Skoré zemiaky potrebujú prihnojenie minerálnym hnojivom, keď mladé rastliny dosiahnu výšku asi 10 cm. Ak vňať dorastie do dvojnásobnej výšky, ešte prihnojte a až potom prihrňte druhýkrát.

V okrasnej záhrade

Jarné hnojenie nesmie obísť ani okrasné kry, stromy či ruže. Ihličnany sú vďačné za každoročné doplnenie výživy tekutým hnojivom. V máji hnojivú zálievku zopakujte, predídete žltnutiu ihličia. Dusík v dávke asi 6 g/m2 spolu s ostatnými živinami nasypte do okolia ruží. Polovicu z jarnej dávky zahrabte čo najbližšie k rastlinám. Zvyšok len rozhoďte a prihrňte na povrchu pôdy. Na prihnojenie kráľovnej kvetov použite špeciálne hnojivo na ruže. Záhon určený na letničky, ktoré lákajú užitočný hmyz, pred výsadbou priesad upravte pridaním kompostu.

Izbové rastliny

Marec je mesiac, keď po zimnom odpočinku treba doplniť výživu aj izbovým kvetom. Čerstvo presadené zvyčajne ešte niekoľko týždňov (spravidla šesť až osem) hnojiť netreba, pretože čerstvý substrát obsahuje dostatok potrebných živín. Konkrétna informácia pre daný druh rastliny a substrátu by mala byť uvedená na jeho obale. V prípade rastlín, ktoré ste ponechali v starom substráte, zvyčajne platí, že s prihnojovaním treba začať vtedy, keď sa začnú vytvárať nové puky a listy. Frekvencia a množstvo hnojiva vždy závisia od druhu rastliny. Minerálne hnojivá vo forme zálievky sa aplikujú zvyčajne raz týždenne. Hnojivá s postupným uvoľňovaním živín treba vsunúť do substrátu. V závislosti od výrobcu by ste ich mali dopĺňať raz za šesť až osem týždňov, iné postačia na 5-6 mesiacov.

Trávnik

Prihnojte jarným hnojivom koncom marca, začiatkom apríla. Vyznačuje sa vyšším obsahom dusíka, ktorý podporí jeho regeneráciu po zime. Krásne sa zazelená a zhustne. Umelé hnojivá aplikujte, keď je povrch trávnika suchý, aby nedošlo k čiastočnému rozpusteniu granuliek. Vysoká koncentrácia v nich spôsobuje popálenie listov. Po vertikulácii môžete namiesto chemického hnojiva použite vyzretý preosiaty kompost alebo granulovaný hnoj.

