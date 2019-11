Váhate, či je potrebné na jeseň hnojiť? Máme pre vás dôležité rady

Záhrada sa pripravuje na odpočinok a rastliny potrebujú prestávku od hnojenia počas chladných zimných dní. V tomto názore sa zhodujú aj mnohí odborníci. Dôvodom je fakt, že hnojivo stimuluje rast oneskorených mladých výhonkov na rastlinách, ktoré zvyčajne nestihnú do zimy včas zdrevnatieť a odolávať nástrahám zimy.

Okrem toho, čím je chladnejšie, tým menej rastliny dokážu absorbovať živiny. To vedie k riziku, že hnojivo prenikne do hlbších vrstiev pôdy a v najhoršom prípade dokonca do podzemných vôd.

Pripravte trávnik na zimu

Na začiatku jesene toleruje niekoľko ďalších živín iba trávnik. Od konca septembra do polovice novembra vďačne príjme špeciálne jesenné hnojivá, ktoré mu pomôžu pripraviť sa na chladné zimné mesiace. Optimálne hnojivo by malo obsahovať čo najmenej dusíka, ale najmä veľké množstvo draslíka. Práve draslík podporuje silu bunkových stien a zároveň zvyšuje koncentráciu rastlinných buniek. Týmto spôsobom sa zníži bod tuhnutia bunkových štiav a trávnik je menej náchylný na poškodenie mrazom a veľmi dobre odoláva zime.

Cielené hnojenie na jeseň zabezpečuje tiež hustý rast trávnika na jar. Ak je trávnik veľmi splstený, môže sa prípadne ešte pred hnojením prevzdušniť. Tento krok sa však musí robiť s mimoriadnou opatrnosťou, pretože ak je trávnik teraz napadnutý chorobou príliš hlboko, môže mu to skôr ublížiť.

Ak sa dá, vyvarujte sa jesenného použitia hnojív s označením NPK. Tie obsahujú značné množstvo dusíka, ktorý je nežiaduci. Navyše ľahko presiakne do hlbších vrstiev pôdy a následne i do spodných vôd. Okrem toho pomerne rýchlo unikne do ovzdušia. Ak už však nemáte inú možnosť, tak aspoň rozhoďte NPK so zníženým obsahom dusíka.

