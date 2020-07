Zázračné hnojivo zo žihľavy! Dajte si tú námahu a budete mať úrodu snov

Nečakané stretnutia s pŕhľavou nebývajú veľmi príjemné. Napriek tomu je však všeobecné známe, aká je to skvelá a liečivá rastlina. Navyše vie byť aj dobrou pomocníčkou pre ďalšie rastliny, čo ocení každý záhradkár.

Ako na to?

Príprava domáce hnojiva z pŕhľavy je úplne jednoduchá, ale predsa len vyžaduje trošku času. Nazberajte čerstvú pŕhľavu a nasekajte ju na menšie kúsky. Potom ju vložte do plastovej nádoby - napríklad do plastového vedra. Je veľmi dôležité, aby nádoba na prípravu hnojiva nebola v žiadnom prípade kovová.

Nasekanú pŕhľavu dajte do nádoby tak, aby ju zaplnila asi do troch štvrtín. Zalejte odstátou alebo dažďovou vodou a nádobu umiestnite na slnečné miesto. Pripravované hnojivo bude trochu zapáchať, preto je vhodné zvoliť miesto, kde vám to nebude prekážať.

Obsah nádoby nechajte kvasiť asi 2-3 týždne, ale je dobré ho každý deň premiešať drevenou vareškou. Rastliny sa z veľkej časti rozpustia. Keď zákvas prestane peniť, bude to pre vás znamenie, že je hotový.

Zákvas pred použitím rieďte v pomere 1:10 a pridajte ho ku koreňom rastlín po zálievke. Môžete ho aplikovať každých 10-14 dní.

POZOR

Hnojivo nie je vhodné pre hrach, fazuľu, cesnak a cibuľu.

