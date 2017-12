Inšpirácia pre novú sezónu: Hotel pre hmyz

Napríklad taký ucholak, počas svojej nočnej hliadky v záhrade môže zlikvidovať až stovku vošiek. Poznáte snáď lepšiu a lacnejšiu metódu? V akcii ho len tak ľahko neuvidíte, pretože patrí k nočným živočíchom. Dôležité je zabezpečiť mu ubytovanie v blízkosti napadnutých rastlín. Nemusíte sa ho báť, "klieštiky", ktoré sa nachádzajú na konci jeho tela, slúžia len na roztiahnutie kroviek, teda vrchných krídel. Rozhodne nemá záujem skúmať vaše ušné bubienky, ako vám to ktosi povedal v detstve. Ak vám je aj napriek týmto informáciám stále nesympatický, našťastie sú tu aj druhy s lepšou povesťou, napríklad lienky a zlatoočká. Nielen, dospelé lienky, ale aj ich larvy si pochutia na voškách. Vraj ich za život dokážu spotrebovať až štyritisíc a keď sa na jednom strome potrava minie, preletia na ďalší. Vošky chutia aj zlatoočkám, tie však na ne poľujú podobne ako ucholaky v noci. Ak chcete mať vo svojej záhrade takýto užitočný hmyz, postavte im úkryt. Najlepší je z dreva, s guľatými otvormi. Hmyz potrebuje úkryt najmä počas dažďa a zimy.

Lepšia úroda

Veľkým prínosom sú aj včely samotárky, ktoré opeľujú kvety a zvyšujú úrodu. V záhrade im však musíte vytvoriť vhodné prostredie. Určite ocenia hlinené domčeky, ktoré umiestnite na chránené miesto. Malo by byť suché, na domček alebo do neho by nemalo pršať a najvhodnejšie je umiestnenie na teplom a výhrevnom mieste, napríklad na južnej alebo juhozápadnej strane. Pod strechou starej šopy určite nikomu prekážať nebude. Včely sa usídlia aj v dreve, do ktorého treba navŕtať dierky. Existuje veľa druhov týchto divo žijúcich včiel, a kým zistíte aké žijú vo vašej oblasti, urobte im viac druhov domčekov, pretože niektorým sa môže páčiť v dutých stonkách, iným v dutých tehlách. Úkryty neobývajú hneď na ich osídlenie si budete musieť počkať. Divé včely sú veľmi usilovné a záhradu neopustia ani v prípade, že neďaleko sa nachádza pole s lepšou potravou. Ak sa o ne postaráte vytvorením vhodného úkrytu, ktorý môže byť napríklad aj z dutých tehál, môžete si byť istí, že úrodu budete mať oveľa vyššiu.

Od najjednoduchšieho...

Aj škôlkari zvládnu zamotať kúsok slamy a previazať ho špagátom. Aby bol hmyz v suchu vložte slamu do hlineného črepníka a špagát prevlečte cez odtokový otvor. Potom stačí už len zavesiť domček do koruny ovocného stromu a čakať na prvých osídlencov. Ak sa chcete s domčekom viac pohrať, vymodelujte ho z hliny. Dostať ju kúpiť v papiernictve alebo v obchode s aranžérskymi potrebami. Návod je jednoduchý. Stačí ju vybrať z obalu a modelujete. Hlina na vzduchu začne schnúť a trvdnúť, takže ďalšie komplikácie sú vylúčené. Použiť môžete suchú trávu, ale aj šišky. Nezabudnite do vymodelovaného zvonu urobiť dierky, do ktorých nenaprší. Pre drobný hmyz to bude ideály úkryt.

... po luxusný hotel

Keď zvládnete slamený príbytok, určite si môžete trúfnuť aj na väčší projekt. Je to už troška náročnejšie na materiál, ale prechádzka do prírody všetko vyrieši. Na výrobu môžete použiť duté stonky pohánkovca japonského, ktorý je u nás inváznou rastlinou. Nájdete ho rásť vo všetkých častiach Slovenska, pri reze si však dávajte pozor a použite rukavice. Po pár hodinách už stonky nebudú produkovať žiadnu tekutinu a budú úplne neškodné. Použiť však môžete aj pálky alebo trsť. Jeden luxusný hotel sme "postavili" do dutej časti starého kmeňa a druhý do väčšieho črepníka. Vyplnili sme ich aj machom, slamou, trávou a drevom. Všetko sme opäť spevnili hlinou a vytvarovali ju do požadovaného tvaru.