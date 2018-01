Máte v záhrade štvornohého obyvateľa? Máme pre vás pár tipov (1.časť)

Malé šteniatko prinesené do cudzieho prostredia je bez návykov a môže byť do istej miery pohromou pre záhradu. Rovnako ako sa všetci odmalička učíme pravidlá domácnosti, aj malé zvieratko musí postupne spoznávať hranice.

Strážca záhrady

Hoci chodíte do práce, psíka si môžete vycvičiť. Snažte sa mu venovať každý deň. Aby ste predišli zničeniu kvetov v záhone, zapichnite do zeme drevené kolíky po obvode vysadenej plochy a vo výške asi 50 centimetrov natiahnite špagát. Pes to pochopí ako priestor, kam nemá vkročiť. Samozrejme, malé šteňa treba spočiatku napomínať. No a po čase môžete improvizované oplotenie odstrániť. Psa skúste privyknúť na každodennú prechádzku mimo domáceho prostredia, naučí sa tak vyšpiniť inam ako do trávnika.

Ochrana zelene

V závislosti od veľkosti plemena, veku a pohlavia je dôležité ohraničiť mladé dreviny, hlavne vzácnejšie druhy. Môžete použiť pletivo alebo drevené kolíky umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od stromu. Moč psa obsahuje veľké množstvo dusíka, ktorý spáli zasiahnuté časti rastliny, preto ich treba chrániť. Pakost podzemkatý (Geranium macrorhizum) má typický zápach, ktorým odradíte štvornohého miláčika od vstupu na záhony.

Vyhrabávanie a obhrýzanie rastlín je obľúbená činnosť hlavne poľovníckych plemien. Úteky, sklony k túlaniu sa a prekonávaniu prekážok sú skôr vlastnosti príznačné pre psa, sučka je domáckejší typ. Vypestovaním hustého živého plota čiastočne znemožníte podhrabanie, a tým aj útek popod pletivo.