Máte v záhrade štvornohého obyvateľa? Máme pre vás pár tipov (2.časť)

Pravidlá bezpečnosti

Na domáce zvieratá v záhrade číha i nebezpečenstvo. Výsadba jedovatých rastlín je riziková hlavne pre šteňatá. Zdravotné problémy až smrť môže spôsobiť napríklad čemerica nachová, konvalinka, plody brečtanu, semená durmanu, cibuľky kosatcov, tulipánov a narcisov, súkvetia lopúchov a kvety lekien. Semená tráv uviaznuté v oku môžu spôsobiť ťažkosti, no ani tŕne netreba brať na ľahkú váhu. Keď sa zapichne do vankúšika na labke, nielenže bude psa pri našľapovaní bolieť, ale hrozí mu i zavlečenie nečistôt a choroboplodných organizmov. Nanajvýš nebezpečná je hra s náradím, ako sú kosačky, krovinorezy, píla a iné technické pomôcky dráždiace hlukom. Pri snahe vyhnúť sa nehode môžete zraniť okrem psíka i sami seba.

Čistotná šelma

Možno si poviete, že mačka napácha menej škôd, no nie je to celkom tak. Jej prirodzený spôsob je vyšpiniť sa na miesto so sypkou štruktúrou, ako je piesok alebo štrk, kde môže výlučky zahrabať. Vôbec nerozoznáva, že v prekyprenej pôde je práve vysiata zelenina či okrasné rastliny. Navyše sa môže z tohto miesta šíriť nepríjemný ostrý zápach.

Dokonca aj v samotných pazúrikoch sa nachádzajú látky, ktoré sa pri ostrení uvoľňujú a slúžia na označkovanie teritória. Ak sa chcete týmto problémom vyhnúť, zabezpečte mačkám miesto s pieskom, ktoré bude slúžiť ako WC. Na ostrenie pazúrikov skúste zostrojiť náhradu za kôru stromu.

Vtáctvo žijúce v záhradách sa stáva potenciálnou korisťou, podobne ako aj drobné cicavce. Aby ste predišli lovu vtákov, nasaďte mačke okolo krku zvonček, jeho zvuk vtáky odplaší. Urobte tak, kým je mačka ešte malá, aby si zvykla na cinkanie.

Rady na záver

... pri sejbe a výsadbe kvetov do črepníkov použite mäkké pletivo s malými okami. Prekryte ním povrch črepníka a upevnite ho po obvode. Mačke zabránite vyhrabať kvety a vyšpiniť sa do kvetináča.

... trávnik sa snažte udržiavať pokosený, mačky totiž rady chodia vykonávať potrebu do vysokej trávy.

... v záhone vytvorte hustý porast, aby mačka nenašla miesto na hrabanie.

... vtáky čiastočne uchránite vysadením tŕnistých kvetov pod stromy, kde majú vybudované hniezda.

... rozmiestnite veľké kamene na rôzne miesta v záhrade a pes ich určite ocení.