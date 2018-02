Aby ste zvolili tú správnu !Tipy na odrody čučoriedok

Novinkou na trhu je napríklad odroda ‘Jorma’, ktorú vyšľachtili vo Fínsku. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti mrazu. Kry rastú vzpriamene a dorastajú do výšky 60 až 80 cm. Plody sú chutné, sladko-kyslej chuti. Je zaujímavé, že dozrievajú postupne, takže sú dispozícii počas celej sezóny.

Ďalšie druhy

Krížením brusnice chocholíkatej a úzkolistej (Vaccinum corymbosum x Vaccinum angustifolium) vznikla čučoriedka nízka. Tvorí pomerne husté kry, ktoré dorastajú do výšky okolo 1 metra, preto je vhodná na pestovanie v nádobách. Vyžaduje rovnaké podmienky na pestovanie ako materské rastliny, toleruje však aj vyššie pH pôdy. Plody majú modrú farbu, sú menšie až stredne veľké, voňavé a veľmi dobrej chuti. Sú vhodné na priamu konzumáciu, ale dajú sa aj spracovať na kompóty či džemy alebo zamraziť. Vybrať si môžete z niekoľkých odrôd.

‘North Country’

Odrodu vypestovali v roku 1986 na Univerzite v Minnesote (USA). Kry dorastajú do výšky okolo 60 cm. Plody s priemerom 10 – 11 mm sú aromatické a veľmi chutné, z jedného kra býva úroda asi 1 kg. Odroda je mrazuvzdorná až do -40 °C. Listy sú úzke, v jeseni sa sfarbujú do intenzívnych červených odtieňov.

‘Northblue’

Tiež ju vyšľachtili v Minnesote a je ešte mrazuvzdornejšia ako predchádzajúca odroda. Kry sú vysoké 60 až 120 cm. Plody sú veľké do 1,5 cm a na jednom kry ich dorastie 1 až 3,5 kg.

‘Putte’

Odrodu vyšľachtili v roku 1986 vo Švédsku. Kry rastú vzpriamene do výšky asi 70 cm a výborne odolávajú mrazom. Stredne veľké plody dozrievajú na prelome júla a augusta, úroda z jedného kra je 1 až 2 kg

‘Emil’

Je veľmi podobná ako predchádzajúca odroda, lebo pochádza z rovnakého šľachtenia. Kry rastú vzpriamenejšie a sú mohutnejšie. Menšie plody dozrievajú vo veľkých strapcoch na prelome júla a augusta.

Čítajte tiež:

Pestujte brusnice! Červené bobuľky sú chutné a plné zdravia

Nemali by chýbať. Prečo sa oplatí pestovať višne?