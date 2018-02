Chutná a zdravá! Pestujte reďkovku a tešte sa z bohatej úrody

Reďkovky patria medzi skoré jednoročné zeleninové druhy. Vďaka krátkemu vegetačnému obdobiu sú ideálnou predplodinou. Od sejby až zber úrody trvá pestovanie reďkoviek len 40 až 60 dní.

Pestovanie

Reďkovka obľubuje primerane vlhká, stredne ťažkú až ľahkú pôdu s bohatším obsahom humusu. Hodnota pH by sa mala pohybovať v rozmedzí 5,6 do 7. Je to plodina druhej trate, a teda sa pestuje v druhom roku po hnojení maštaľným hnojom. Reďkovky pestované v prvej trati sú príliš ostré a húževnaté.

Reďkovky sa v januári vysievajú do skleníkov či do pareniska. Neskôr sa môžu vysievať aj priamo na záhon, no rozhodne na mieste, ktoré je vystavené slnečným lúčom, ktoré pôdu spoľahlivo zahrejú.

Ako vysiať reďkovku?

Osivo reďkovky vysejte do riadkov vzájomne vzdialených 16 až 20 centimetrov do hĺbky 1 centimeter. Po vzídení treba porast vyjednotiť 5 centimetrov. Počas vegetácie opatrne okopávajte, aby ste výsadbu neporušili a pravidelne zavlažujte.

Časté škodce

Reďkovka býva počas pestovania bežne napádaná skočkami alebo kvetárkou. Najlepšie je preventívne zakryť porast jemnou bielou netkanou textíliou, aby ste neskôr nemuseli siahnuť po chemickej ochrane.